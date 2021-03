Cục diện bầu cử Thị trưởng Seoul

ⓒYONHAP News

Bầu cử địa phương bổ sung 7/4

Chính giới Hàn Quốc ngày 25/3 bắt đầu vận động tranh cử bầu cử địa phương bổ sung 7/4. Cuộc bầu cử địa phương bổ sung lần này đang nóng hơn lúc nào hết, bởi sẽ bầu ra Thị trưởng của hai thành phố lớn là Seoul và Busan. Cuộc bầu cử mang ý nghĩa chính trị lớn, là “trận đánh mở màn” cho cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022. Trong đó, dư luận đổ dồn sự quan tâm tới chức Thị trưởng Seoul. Kết quả bầu cử vị trí này chính là “thước đo” sự ủng hộ của cử tri, ảnh hưởng trực tiếp tới bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới. Hiện tại, có tổng cộng 13 ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng Seoul, nhưng ngoại trừ hai ứng cử viên hàng đầu là bà Park Young-sun và ông Oh Se-hoon, các ứng cử viên còn lại đều có tỷ lệ ủng hộ không đáng kể, nên trên thực tế đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập lớn nhất Quốc hội. Ứng cử viên Park Young-sun sinh năm 1960, từng là người dẫn chương trình thời sự, nghị sĩ Quốc hội 4 khóa, từ khóa XVII tới khóa XX, từng giữ chức Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm dưới thời Chính phủ Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in. Trong khi đó, ứng cử viên Oh Se-hoon đảng Sức mạnh quốc dân sinh năm 1961, từng là luật sư, nghị sĩ Quốc hội khóa XVI, từng làm Thị trưởng Seoul thứ 33 và 34, sau đó xin từ chức giữa chừng do thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về việc cung cấp miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh.

Cục diện mở màn

Vị trí Thị trưởng Seoul bị bỏ trống sau khi Thị trưởng Park Won-soon thuộc đảng cầm quyền tự tử vì dính phải nghi vấn quấy rối tình dục. Do vậy, đảng Dân chủ đồng hành đang vật lộn với hai gánh nặng kép. Trước tiên là trách nhiệm đối với vụ việc của cố Thị trưởng Park, thứ hai là việc đảng này đã tự phá vỡ cam kết trước đó là không tiến cử ứng cử viên trong trường hợp đảng này phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức bầu cử bổ sung. Vậy nhưng lần này, dù phải chịu trách nhiệm về việc bầu lại cả hai vị trí Thị trưởng Seoul và Busan, nhưng đảng cầm quyền đã tự thay đổi điều lệ đảng, tiến cử ứng cử viên tranh cử, do không thể từ bỏ hai vị trí hết sức quan trọng này. Có lẽ chính vì vậy mà trong cục diện tranh cử ban đầu, ứng cử viên Park Young-sun thua xa ứng cử viên Oh Se-hoon về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Trong các cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành, bà Park chỉ đạt tỷ lệ ủng hộ ở ngưỡng 30%, trong khi ông Oh là 50%, cách biệt tới 20%.





Dự đoán

Tất nhiên cục diện mở màn này chưa hẳn sẽ là kết quả cuối cùng. Song một điều chắc chắn là ứng cử viên Park Young-sun dự kiến sẽ có một cuộc chạy đua hết sức khó khăn trước đối thủ đảng đối lập. Bà Park đang ở tình thế bất lợi về tất cả các chỉ số. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền chỉ ở ngưỡng đầu 30%, trong khi đảng Sức mạnh quốc dân lại ở cuối ngưỡng 30%. Tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in cũng chỉ ở mức giữa 30%, nhưng có tới 60% ý kiến đánh giá tiêu cực. Ứng cử viên Park đang đưa ra nhiều chính sách đa dạng, đồng thời công kích ông Oh là một “Thị trưởng thất bại, từ chức giữa chừng”, nhằm kêu gọi lá phiếu ủng hộ của cử tri. Ngược lại, ứng cử viên Oh lại đang “thừa thắng xông lên” mạnh mẽ sau khi vượt qua ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân trong cuộc cạnh tranh hợp nhất ứng cử viên phe đối lập. Trước đó, ông Ahn vốn được coi là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống nhiệm kỳ tới.