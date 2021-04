Forbes: “ONF thoát được khỏi khuôn khổ vốn có của K-pop”

ⓒ WM Entertainment

Tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ đã đưa tin giới thiệu về album chính thức đầu tiên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc ONF.





Forbes ngày 26/ 3 (giờ địa phương) đã đăng trên trang chủ bài phỏng vấn của ONF với nhà báo chuyên phụ trách mảng K-pop Jefft Benjamin với tựa đề về những thông điệp xã hội trong album của ONF cùng những nỗ lực tạo ra những điểm khác biệt trong âm nhạc K-pop của nhóm (ONF Discuss Social Messages In Full-Length Album & ‘Trying To Show Something Different’ In K-Pop).





Forbes chú ý đến các màn trình diễn và đánh giá ONF đã thể hiện một diện mạo mới, thoát khỏi khuôn khổ vốn có của K-pop là những sân khấu công phu với vũ đạo chính xác. Sau khi debut với album “ON/OFF” chứa đựng nguồn năng lượng siêu việt phát hành năm 2017 và nối tiếp những hoạt động với ca khúc “Complete”, ONF đã cho thấy được sự biến hóa đa dạng với những màn ngẫu hứng mỗi lần đứng trên sân khấu.





Bắt đầu từ buổi công diễn “Sukhumvit Swimming” vào năm 2020 cho đến thành tích ngoài dự đoán với ca khúc mới “Beautiful Beautiful”, sự đa dạng của ONF đã làm nổi bật tài năng của nhóm trong làng nhạc K-pop đang ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt, thể hiện được sắc màu riêng chỉ có ở ONF.





Forbes cũng giới thiệu album chính thức thứ nhất “ONF: My Name” mới phát hành gần đây. Trong đó, ca khúc chủ đề “Beautiful Beautiful” truyền tải thông điệp tràn đầy hy vọng gợi nhớ thuở ban đầu của ONF. Còn ca khúc “Thermometer” và “Secret Triangle” lại được phân chia thành hai nhóm nhỏ “ON” và “OFF” để thể hiện. Trong khi đó, “My Name Is” lại là một bài hát bao gồm các đoạn phỏng vấn cá nhân của các thành viên.





Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, ONF đã chia sẻ những câu chuyện âm nhạc, từ thông tin về album chính thức đầu tay, cho đến quá trình sản xuất và thông điệp muốn truyền tải tới người hâm mộ.





Mặt khác, ngay sau khi album “ONF: My Name” phát hành ngày 24/2, ca khúc “Beautiful Beautiful” đã vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, tự phá vỡ kỷ lục trước đó của nhóm. Album cũng được xếp thứ 2 về doanh số bán ra theo tuần tại New York (Mỹ) trong tuần đầu phát hành; cũng như Quán quân bảng xếp hạng “Top K-pop Songs” của iTunes tại Mỹ.