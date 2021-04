DAY6 phát hành album mới vào ngày 19/4

Công ty giải trí JYP Entertainment ngày 30/3 đã đăng tải đoạn video thông báo sự kiện comeback của nhóm nhạc nam DAY6 trên kênh SNS chính thức. Hai ngày trước, JYP đã khiến fan vô cùng háo hức khi bất ngờ công bố poster cho biết DAY6 sẽ phát hành album mới vào lúc 6 giờ chiều ngày 19/4 (giờ Hàn Quốc).

Đoạn video được công bố cho thấy một bầu không khí lãng mạn, như cảnh những cơn sóng biển lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từng thành viên Sungjin, Jae, Young K, Wonpil và Dowoon đều chơi mỗi loại nhạc cụ riêng. Cuối đoạn video là hình ảnh của cả 5 thành viên cùng ngắm hoàng hôn, làm say đắm lòng người xem.

Như vậy, DAY6 sẽ hoàn tất hành trình của chuỗi series “The Book of Us” vào tháng 4 tới. Nhóm đã bắt đầu chuỗi series này với album mini thứ 5 “The Book of Us : Gravity” vào tháng 7 năm 2019, sau đó lần lượt phát hành album chính thức thứ 3 “The Book Of Us : Entropy” vào tháng 10 cùng năm và album mini thứ 6 “The Book of Us : The Demon” vào tháng 5 năm ngoái. Sản phẩm sắp phát hành là một album hoàn chỉnh thứ 4 của nhóm, khép lại chuỗi series “The Book of Us”.

DAY6 đã khẳng định được vị thế của mình trong lòng công chúng qua hàng loạt các ca khúc như “You Were Beautiful”, “I like you”, “Time of Our Life”, “Sweet Chaos”, và “Zombie”. Nhóm đã thành công trong việc đưa những khoảnh khắc trong cuộc sống vào âm nhạc của mình, khơi gợi được sự đồng cảm sâu sắc với người hâm mộ. Do đó, nhóm còn được mệnh danh là “ban nhạc hát mọi khoảnh khắc”.