Lambda256 – nhà phát triển blockchain như một nền tảng dịch vụ BaaS

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Lambda256, doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) vào đời sống dựa trên điện toán đám mây (cloud).

Blockchain là một loại sổ cái điện tử ghi lại tất cả các giao dịch liên quan, đảm bảo giao dịch được thực hiện một cách minh bạch, đáng tin cậy mà không phụ thuộc vào bên thứ ba, nên hiện đang được sử dụng rộng rãi để bảo vệ các dịch vụ trực tuyến, chống lại tin tặc. Những năm gần đây, các loại tiền điện tử như Bitcoin hay Ethereum thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ giá trị của chúng tăng mạnh. Nhắc đến công nghệ chuỗi khối, nhiều người thường nghĩ ngay đến tiền điện tử bởi blockchain là công nghệ đằng sau đó. Hiểu một cách đơn giản, ngoài tiền điện tử, các lĩnh vực khác liên quan đến blockchain ít được chú ý. Vốn là một bộ phận nghiên cứu của công ty Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Hàn Quốc Upbit, Lambda256 đã tách ra vào tháng 3 năm 2019, để phát triển dịch vụ blockchain cho các doanh nghiệp với niềm tin vào tiềm năng khổng lồ của công nghệ này. Giám đốc Park Jae-hyun của Lambda256 cho biết.





Phát triển mô hình kinh doanh bền vững dựa trên blockchain





Bản chất thực sự của công nghệ blockchain là độ tin cậy. Dù nhiều hệ thống ngày nay đã được máy tính hóa song người vận hành vẫn có thể thao túng dữ liệu. Trong một nỗ lực giải quyết vấn đề nêu trên, các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng công nghệ chuỗi khối. Ví dụ, đối với giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết, nhiều người lo lắng các vấn đề gian lận phát sinh từ hệ thống không ổn định. Song với công nghệ blockchain, quy trình liên quan đến giao dịch đơn lẻ sẽ trở nên minh bạch hơn, không thể thay đổi. Blockchain có thể đảm bảo tính minh bạch cho các giao dịch về tài sản, bất động sản, tranh vẽ hay quyền sở hữu trí tuệ. Công nghệ blockchain có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực, không chỉ tiền điện tử.





Luniverse, ước mơ tạo ra một Amazon về dịch vụ blockchain





Nhiều doanh nghiệp để ý và cân nhắc áp dụng do blockchain đã chứng tỏ được tính hiệu quả và các công nghệ liên quan cũng đã phát triển vượt bậc. Thế nhưng, rào cản lớn nhất khi áp dụng công nghệ blockhain là vấn đề chi phí; cùng với đó là việc phát triển công nghệ mới, xây dựng hệ sinh thái và áp dụng một cách hiệu quả cũng là một thách thức lớn. Do đó, dịch vụ xây dựng các giải pháp blockchain mang lại sự thuận tiện hơn cho doanh nghiệp đã ra đời. Các công ty sở hữu công nghệ blockchain đã đề xuất cung cấp blockchain dưới dạng dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây (còn gọi là BaaS - Backup as a Service), giúp các doanh nghiệp xây dựng một môi trường blockchain ổn định và thu chi phí dịch vụ, công nghệ. Lambda256 đã phát triển nền tảng BaaS riêng mang tên “Luniverse”. Giám đốc Park Jae-hyun bật mí.





Sử dụng Luniverse, các nhà phát triển dù không chuyên về blockchain, vẫn có thể dễ dàng khai thác dịch vụ liên quan. Nền tảng Luniverse cung cấp các tính năng đa dạng, khắc phục những thiếu sót của công nghệ blockchain, hỗ trợ nhiều giao thức, giúp người dùng có thể khai thác công nghệ blockchain phù hợp với môi trường cụ thể. Đặc biệt, giá dịch vụ rất phải chăng bởi khách hàng chỉ phải trả tiền theo nhu cầu sử dụng (pay-per-use). Trên thực tế, rất khó sử dụng các công nghệ mới mà không có sự trợ giúp. Luniverse cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tư vấn một cách hiệu quả.





Ứng dụng blockchain trong dịch vụ tích điểm, chăm sóc sức khỏe





Các doanh nghiệp khác nhau có thể có cùng đối tượng khách hàng. Nền tảng Luniverse cung cấp môi trường đặc biệt, giúp tạo ra hiệu ứng tổng hợp. Theo đó, nền tảng sử dụng blockchain làm cơ sở hạ tầng, giúp các doanh nghiệp có thể hợp tác một cách bình đẳng, hoàn toàn khác biệt với mô hình hợp tác theo trục dọc, tập trung vào một công ty cụ thể. Hiện tại, các dịch vụ dựa trên blockchain của Lambda256 có mặt trên thị trường gồm dịch vụ xác thực điện tử trên điện thoại di động, chăm sóc sức khỏe và hệ thống điểm thưởng tích hợp. Các công ty thường vận hành hệ thống điểm thưởng riêng, khiến khách hàng chỉ có thể tích điểm một cách hạn chế. Với công nghệ blockchain, người dùng có thể dễ dàng tích điểm từ các doanh nghiệp khác nhau. Nhờ đó, khách hàng được hưởng lợi nhiều hơn, và các doanh nghiệp cũng giữ được lượng khách hàng trung thành. Ông Park Jae-hyun chia sẻ.





Lambda256 giữ một vị trí không thể thay thế trong lĩnh vực BaaS tại Hàn Quốc, bởi không có nhiều đối thủ cạnh tranh trong nước. Các doanh nghiệp toàn cầu như Amazon, Microsoft và IBM của Mỹ cũng cung cấp dịch vụ BaaS, nhưng tập trung vào hạ tầng đám mây; tức chỉ khuyến khích các khách hàng cài đặt công nghệ blockchain như là một công cụ để mở rộng lĩnh vực kinh doanh đám mây. Ngược lại, Lambda256 cung cấp các dịch vụ đa dạng từ cài đặt, phát triển cho đến vận hành và bảo trì hệ thống. Chúng tôi hiện có khoảng 2.600 khách hàng đang sử dụng dịch vụ BaaS; và đang vận hành 150 dịch vụ thương mại. Chúng tôi đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường nước ngoài, như tham dự một dự án tiền kỹ thuật số stablecoin tại Indonesia, góp phần cải thiện các dịch vụ tài chính tại quốc gia vạn đảo.





Nỗ lực phổ biến công nghệ blockchain qua Luniverse





Lambda256 đã thu hút được khoản đầu tư 6 triệu USD vào tháng 6 năm ngoái, và gần đây đã thu hút được thêm 9 triệu USD. Số tiền này được đầu tư vào việc khám phá thị trường nước ngoài, đảm bảo nguồn nhân lực và phát triển các dịch vụ. Công ty có kế hoạch ra mắt dịch vụ blockchain về tài chính kết hợp công nghệ thông tin (fintech), hỗ trợ hoạt động kinh doanh tài sản ảo tại các công ty tài chính và các doanh nghiệp thương mại điện tử. Giám đốc Park Jae-hyun cho biết.





Mối quan tâm chính của chúng tôi là làm thế nào để công nghệ blockchain có thể tiếp cận dễ dàng tới công chúng. Tôi tin tưởng rằng những nỗ lực của chúng tôi sẽ góp phần mở rộng công nghệ blockchain, và chúng ta đã phần nào chứng kiến quá trình đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy để ứng dụng blockchain vào nhiều lĩnh vực đa dạng như tài chính hay game. Và chúng tôi kỳ vọng đến một lúc nào đó sẽ trở thành Amazon về blockchain.





