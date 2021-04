BTS phát hành ca khúc nhạc phim Nhật “Film out”

ⓒ Big Hit Entertainment

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ngày 2/4 đã đồng thời công bố ca khúc và MV “Film out” trên các trang nhạc số cùng kênh Youtube. Đây là ca khúc chủ đề của phim điện ảnh được chuyển thể từ phim truyền hình cùng tên của Nhật Bản tên “Signal” (Tín hiệu: Đội điều tra vụ án chưa giải quyết lâu dài), được BTS công bố trước khi bộ phim ra rạp.

“Film out” là một bản ballad với ca từ da diết dành cho người yêu thương, do thành viên Jung-kook hợp tác cùng ban nhạc rock Nhật Bản “Back Number” sáng tác. MV ca khúc cũng đượm màu buồn, miêu tả một cách tinh tế vẻ cô đơn, trống trải như nhớ về một ai đó của cả 7 thành viên.

BTS hiện đang có kế hoạch phát hành album “BTS, THE BEST” tại Nhật Bản vào ngày 16/6 tới. Album sẽ có tổng cộng 23 ca khúc, gồm “Film out”, bản hit “Dynamite”, cho đến phiên bản tiếng Nhật của các ca khúc được BTS phát hành trong suốt 4 năm từ năm 2017 như “Blood Sweat & Tears”, “FAKE LOVE”, “IDOL”, “MIC Drop”, “ON”; cùng những ca khúc tiếng Nhật gốc như “Your eyes tell”, “Crystal Snow”.

Kể từ năm 2017, các chàng trai BTS đã tiến sang thị trường Nhật Bản và gặt hái được những thành công vang dội. Nhóm đã phát hành phiên bản tiếng Nhật của các ca khúc đình đám, các ca khúc tiếng Nhật, ca khúc nhạc phim, cũng như có các chuyến lưu diễn nhiều nơi tại Nhật Bản. Ngay cả bản hit “Dynamite” cũng được đón nhận nồng nhiệt với hơn 300 triệu lượt streaming tại xứ sở hoa anh đào. Ca khúc tiếng Nhật “Stay Gold” nằm trong album “MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~ (phát hành tháng 7 năm 2020) còn nhận được tổng cộng 8 giải tại Lễ trao giải Đĩa vàng lần thứ 35 tại Nhật Bản.

Mặt khác, BTS gần đây đã vinh dự nhận được đề cử giải thưởng âm nhạc của Anh BRIT (BRIT Awards 2021) ở hạng mục “Nhóm nhạc quốc tế” (International Group). Lễ trao giải BRIT dự kiến diễn ra tại London, Anh vào ngày 11/5 (giờ địa phương).