MV “DUN DUN” của Everglow cán mốc 200 triệu lượt xem

MV ca khúc “DUN DUN” của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Everglow phát hành vào tháng 2 năm ngoái đã cán mốc 200 triệu lượt xem tính đến chiều ngày 5/4 (giờ Hàn Quốc). “DUN DUN” la ca khúc chủ đề trong album mini đầu tiên “reminiscence” của Everglow.

Ngay sau khi được đăng tải trên kênh Youtube, MV “DUN DUN” đã nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi vị số 1 về lượt xem theo ngày và theo tuần ở hạng mục nhạc K-pop, và nhận được phản ứng hết sức nồng nhiệt từ fan quốc tế. Với đoạn điệp khúc có nhịp điệu mới lạ, gây nghiện, cùng màn trình diễn và vũ đạo đồng đều của các cô nàng Everglow, MV “DUN DUN” đã đạt được 100 triệu view chỉ sau hai tháng và chỉ mất một năm để chạm mốc 200 triệu view.

Như vậy, Everglow đến nay đã sở hữu hai MV ca khúc đạt trăm triệu lượt xem, ngoài MV “DUN DUN” là MV “Adios”, ca khúc chủ đề của đĩa đơn thứ hai “HUSH”.

Ngoài ra, album mini thứ hai “-77.82X-78.29” được Everglow phát hành vào tháng 9 năm ngoái cũng từng dẫn đầu bảng xếp hạng album toàn cầu của iTunes, trong đó ca khúc chủ đề “LA DI DA” còn dẫn đầu Top 20 ca khúc K-pop hay nhất năm 2020 do các nhà phê bình tuyển chọn (The 20 Best K-pop Songs of 2020: Critics’ Picks).