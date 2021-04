AIDOT – nhà phát triển thiết bị y tế dựa trên trí tuệ nhân tạo

ⓒ AIDOT

Giúp chẩn đoán y tế nhanh chóng dựa trên thiết bị y tế AI





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về AIDOT, doanh nghiệp phát triển thiết bị chẩn đoán và dự báo bệnh tật dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).





Được thành lập vào tháng 6 năm 2014, AIDOT đã phát triển các dịch vụ y tế dựa vào trí tuệ nhân tạo kể từ năm 2015. Sản phẩm chủ lực của AIDOT là Cerviray, một giải pháp phát hiện ung thư cổ tử cung dựa trên AI, hiện đã có mặt trên toàn cầu. Doanh nghiệp cũng đang phát triển một giải pháp AI siêu âm động mạch cảnh (carotid ultrasonography) dự đoán nguy cơ đột quỵ và một hệ thống nội soi tiêu hóa AI.





Phát triển mô hình kinh doanh bền vững dựa trên AI





Giám đốc Jeong Jae-hoon của AIDOT từng làm việc tại một công ty công nghệ thông tin và kinh doanh riêng về giải pháp di động. Tình cờ, ông biết được ung thư cổ tử cung là một căn bệnh phụ nữ phổ biến trên thế giới, đặc biệt tại các nước đang phát triển, chỉ xếp sau ung thư vú. Mặc dù kiểm tra y tế sớm có thể giảm tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung tới 90%; nhưng nếu không được điều trị từ giai đoạn đầu có thể gây tử vong. Giám đốc Jeong đã trăn trở cách giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ khám liên quan. Hợp tác với các Giáo sư sản phụ khoa và chuyên gia công nghệ thông tin Choi Sung-won, hiện là Phó Giám đốc của AIDOT, Giám đốc Jeong Jae-hoon đã phát triển thành công thiết bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung dựa trên công nghệ AI đầu tiên trên thế giới mang tên Cerviray. Ông cho biết.





Cerviray có thể phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu dựa trên AI. Đầu tiên, một máy ảnh soi cổ tử cung đặc biệt do AIDOT phát triển chụp ảnh phóng to cổ tử cung sau khi bôi axit axetic vào bên trong cổ tử cung; sau đó phần mềm sẽ chẩn đoán ung thư và các tình trạng liên quan nhờ trí tuệ nhân tạo. Sử dụng cơ sở dữ liệu phong phú gồm hơn 30.000 hồ sơ bệnh án và chẩn đoán của chuyên gia, Cerivray có độ nhạy (sensibility) 93%, độ đặc hiệu (specificity) 89%, cao hơn 20% so với các hệ thống chẩn đoán ung thư cổ tử cung trước đây. Đặc biệt, đối với bệnh nhân ở các nước chưa có hệ thống y tế đầy đủ, vùng xâu vùng xa, Cerviray hỗ trợ chụp ảnh cổ tử cung từ xa, giúp đưa ra chẩn đoán chính xác.





Nhu cầu về Cerviray tăng mạnh ở Trung Quốc và Đông Nam Á





Các thiết bị y tế chụp ảnh cắt lớp vi tính (CT), ảnh cộng hưởng từ (MRI) và X-quang khá cồng kềnh, hạn chế về di chuyển; công đoạn đọc ảnh chụp và chẩn đoán phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của bác sĩ. Ngược lại, Cerviray có thể di chuyển dễ dàng, và liên tục được cập nhật để nâng cao độ chính xác. Các bác sĩ tại Hàn Quốc có thể dễ dàng chẩn đoán từ xa đối với các bệnh nhân được xét nghiệm bằng Cerviray ở nước ngoài. Giải pháp này đặc biệt hiệu quả với phụ nữ ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, Đông Nam Á, nơi tập trung 85% số ca ung thư cổ tử cung. 20 năm trước, Hàn Quốc cũng đối mặt với tình trạng tương tự. Tuy nhiên, hệ thống chẩn đoán ung thư sớm đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ mắc loại bệnh này. Ngày càng có nhiều nước nhận thức được vấn đề ung thư cổ tử cung và đầu tư nhiều hơn cho việc chẩn đoán sớm, nhờ đó nhu cầu về Cerviray gia tăng theo. Ông Jeong Jae-hoon bật mí.





Chúng tôi đã thành lập một liên doanh ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để dễ dàng tiếp cận đối tác và bệnh nhân bản địa. Tại Trung Quốc, có nhiều trung tâm khám bệnh lưu động có thể xét nghiệm ung thư cổ tử cung bằng Cerviray. Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng với các công ty ở Indonesia và Philippines, những nước có nhiều đảo. Chúng tôi đang tiến hành xuất khẩu theo mô hình nhượng nguyền doanh nghiệp (B2B). Hiện tại, nhu cầu về thiết bị đang vượt quá nguồn cung. Thông qua liên doanh ở Thâm Quyến, chúng tôi đã chọn được một nhà máy địa phương có thể đáp ứng số lượng đơn hàng lớn, để tiêu thụ tại Trung Quốc.





Hoàn thành phát triển hệ thống SONO.AI





Năm ngoái, AIDOT được nhận giải thưởng Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, và được đạt giải cao nhất tại Diễn đàn đổi mới Đông Nam Á. Doanh nghiệp cũng đã được cấp chứng chỉ ISO, tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, vào cuối năm ngoái. Đây là điều kiện thuận lợi giúp AIDOT xuất khẩu sản phẩm sang các nước Đông Nam Á và Nam Mỹ. Không dừng lại ở đó, AIDOT có kế hoạch thương mại hóa giải pháp siêu âm động mạch cảnh di động dựa trên AI vào nửa cuối năm nay. Một đầu dò siêu âm quét vùng động mạch cảnh và một giải pháp AI phân tích kết quả, đưa ra chẩn đoán nguy cơ đột quỵ trong vòng 10 giây. Giám đốc Jeong Jae-hoon chia sẻ.





Giải pháp quét động mạch cảnh SONO.AI giúp phát hiện vùng có mảng bám dựa trên công nghệ AI, thậm chí có thể phát hiện vùng bất thường cả với ảnh siêu âm đen trắng, giúp đưa ra xác suất nguy cơ đột quỵ. Chúng tôi đã hợp tác nghiên cứu với Giáo sư phẫu thuật não Jeon Jin-pyeong thuộc Khoa tim mạch của Bệnh viện Thánh Tâm Chuncheon Đại học Hallym để tạo ra SONO.AI. Giải pháp này gồm phần mềm AI do AIDOT phát triển và một đầu dò siêu âm di động, có thể mang theo và sử dụng từ xa. Già hóa dân số không chỉ là vấn đề của riêng Hàn Quốc mà còn của nhiều nước như Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu. Tôi cho rằng việc phân phối giải pháp này tới các khu vực nêu trên sẽ góp phần ngăn ngừa nguy cơ nhồi máu não, cải thiện doanh số bán hàng của công ty chúng tôi.





Ước mơ trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về thiết bị y tế AI





AIDOT đã hoàn thành giai đoạn phát triển chẩn đoán AI nội soi dạ dày, giúp phát hiện tổn thương dạ dày theo thời gian thực trong khi nội soi. Áp dụng công nghệ AI, thiết bị này có thể phân loại tổn thương thành tiền ung thư, ung thư giai đoạn đầu, mức độ tiến triển bệnh và tính xác suất cho từng trường hợp. AIDOT đang nghiên cứu các giải pháp theo nguyên lý tương tự đối với nội soi bằng viêm nang ruột lớn và nhỏ. Ông Jeong Jae-hoon chia sẻ.





AIDOT đã nhắm đến phân khúc thị trường khổng lồ, ước tính lên tới 43 tỷ USD vào năm 2025. Chẩn đoán ung thư cổ tử cung, đột quỵ não cũng như hệ thống AI cho nội soi đều thuộc phạm vi thị trường này. Mục tiêu của AIDOT là trở thành doanh nghiệp kỳ lân, dẫn đầu toàn cầu về thiết bị y tế dựa trên công nghệ AI. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không phải chỉ là tăng trưởng. Triết lý của AIDOT là báo đáp xã hội, tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, giúp mọi người hạnh phúc, khỏe mạnh hơn.