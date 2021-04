Bắc Triều Tiên tuyên bố không tham dự Thế vận hội Tokyo

ⓒYONHAP News

Quyết định của Bắc Triều Tiên

Trên trang chủ ngày 6/4, Bộ Thể thao Bắc Triều Tiên công bố Ủy ban Olympic nước này đã mở cuộc họp toàn thể, quyết định không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo nhằm bảo vệ các vận động viên khỏi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do dịch COVID-19. Cuộc họp trên được tổ chức trực tuyến vào ngày 25/3 tại Bình Nhưỡng. Khi đó, truyền thông miền Bắc đưa tin cho biết Ủy ban Olympic đã thảo luận về phương hướng hoạt động trong năm nay, nhưng không hề công bố về quyết định không tham dự Olympic Tokyo.

“Again PyeongChang”

“Again PyeongChang” là cụm từ được nhắc tới nhiều trong thời gian qua, thể hiện sự kỳ vọng Bắc Triều Tiên sẽ tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo, mang lại cơ hội khơi thông đối thoại Hàn-Triều-Mỹ-Nhật, từ đó tạo ra một bước ngoặt lớn cho tình hình bán đảo Hàn Quốc. Tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 mà Hàn Quốc đăng cai, Bắc Triều Tiên đã tham dự, cử nhiều quan chức cấp cao tới Hàn Quốc, trong đó có bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Sự kiện này đã mở ra cánh cửa đối thoại, giúp cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử diễn ra thành công, căng thẳng bán đảo Hàn Quốc tưởng chừng như đã được giảm nhẹ. Vậy nhưng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đổ bể, đàm phán cấp cao hai bên sau đó rơi vào bế tắc kéo dài, khiến tình hình bán đảo Hàn Quốc đóng băng trở lại. Chính vì vậy các nước liên quan là Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều coi Olympic Tokyo là một cơ hội tốt, kỳ vọng rất lớn vào sự tham dự của Bắc Triều Tiên. Seoul muốn đạt được một bước ngoặt cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc của Tổng thống Moon Jae-in, trong khi Tokyo muốn nhân cơ hội này giải quyết vấn đề công dân nước này bị miền Bắc bắt cóc, cải thiện quan hệ Triều-Nhật; Washington cũng mong muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Đặc biệt, nước chủ nhà Nhật Bản kỳ vọng về một sự kiện lớn để quảng bá cho Olympic, hiện đang bị thu hẹp quy mô do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng thống Moon Jae-in trong bài phát biểu kỷ niệm phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3 vừa qua đã phân tích rằng Thế vận hội mùa hè Tokyo sẽ có thể trở thành cơ hội đối thoại Hàn-Nhật, liên Triều, Triều-Nhật và Mỹ-Triều, cam kết sẽ hợp tác với Tokyo để tổ chức thành công sự kiện này.

Bối cảnh và triển vọng

Bên ngoài, Bắc Triều Tiên lấy lý do không tham dự Olympic là do dịch COVID-19. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng có nhiều yếu tố dẫn tới việc nước này không tham dự Thế vận hội Tokyo, như mối quan hệ trắc trở với Nhật Bản, đường lối chính sách với miền Bắc của Chính phủ Mỹ. Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo vào đúng ngày Nhật Bản tổ chức lễ rước đuốc Thế vận hội. Tokyo đã chỉ trích quyết liệt động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, đẩy cao căng thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Suga Yoshihide còn nhắc tới việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị miền Bắc bắt cóc. Về phần mình, Bắc Triều Tiên có thể nhận định rằng nước này sẽ chẳng được lợi gì khi tham dự Thế vận hội tại Tokyo. Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện vẫn chưa quyết định xong đường lối chính sách với miền Bắc. Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn là ông Biden sẽ tiến hành đàm phán từ cấp chuyên viên trước, khác với người tiền nhiệm Donald Trump. Như vậy, Washington nhiều khả năng cũng sẽ không được lợi gì tại Olympic Tokyo. Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in đang bước vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ cầm quyền. Do đó, xét trên lập trường của miền Bắc, tương lai phía trước đang trở nên bất ổn. Theo đó, nước này không có lý do gì để bất chấp nguy hiểm từ COVID-19 để tới Tokyo dự Thế vận hội. Dự kiến sẽ rất khó để Tổng thống Moon Jae-in đạt được một tiến triển ý nghĩa cho tình hình quan hệ liên Triều trong thời gian cầm quyền còn lại.