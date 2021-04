Tomorrow X Together lần đầu tham gia talk show của Mỹ

ⓒ Big Hit Entertainment

Công ty chủ quản BigHit Music thông báo nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) sẽ tham gia talk show nổi tiếng của Mỹ “The Ellen DeGeneres Show” vào ngày 16/4 (giờ địa phương).

“The Ellen DeGeneres Show” là chương trình trò chuyện được dẫn dắt bởi Ellen DeGeneres, nữ nghệ sĩ đa tài vừa là diễn viên hài, người dẫn chương trình, diễn viên, nhà văn kiêm nhà sản xuất. Đây là một chương trình ăn khách ở Mỹ, nhiều ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng đã từng tham gia như Bruno Mars, Dua Lipa, John Legend, Justin Bieber.

Đây là lần đầu tiên Tomorrow X Together xuất hiện trong một talk show của Mỹ. Nhóm dự kiến sẽ trình diễn “We Lost The Summer”, ca khúc nằm trong album mini thứ ba “minisode1 : Blue Hour”, kể về câu chuyện của thế hệ “tuổi teen” đang sống trong thời đại thay đổi vì đại dịch COVID-19 với cảm giác bất an, hỗn loạn vì mất đi cuộc sống thường nhật.

Trước đó, Tomorrow X Together từng có ảnh được đăng trên bìa tạp chí Elite Daily (Mỹ), được truyền thông quốc tế như Forbes và Teen Vogue của Mỹ hay Pinkvilla và Bollywood Hungama của Ấn Độ đánh giá cao.

Tomorrow X Together cũng từng lọt vào bảng xếp hạng album “Billboard 200” với album “minisode1 : Blue Hour” và album chính thức đầu tiên “STILL DREAMING” (phát hành tháng 1 vừa qua tại Nhật Bản).