Ca khúc tiếng nhật “Film out” của BTS lọt bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard

Theo công bố mới nhất của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 13/4 (giờ địa phương), ca khúc tiếng Nhật “Film out” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã lọt vào bảng xếp hạng chính “Hot 100” của Billboard ở vị trí thứ 81.

Vậy là 7 chàng trai BTS đã viết thêm một trang sử mới khi có liên tiếp ba ca khúc với ba thứ tiếng khác nhau là ca khúc tiếng Anh “Dynamite”, ca khúc tiếng Hàn “Life Goes On” và lần này là ca khúc tiếng Nhật “Film out” lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100” của Billboard.

BTS từng lập kỷ lục xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng album “Billboard 200” (ngày 22/8/2020) với album chính thức thứ 4 tiếng Nhật “Map Of The Soul : 7 ~ The Journey” phát hành vào tháng 7 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên một ca khúc tiếng Nhật của BTS góp mặt vào bảng xếp hạng “Hot 100”.

“Film out” là một bản ballad với ca từ da diết dành cho người yêu thương, do thành viên Jung-kook hợp tác cùng ban nhạc rock Nhật Bản “Back Number” sáng tác. Đây cũng là ca khúc chủ đề của phim điện ảnh được chuyển thể từ phim truyền hình cùng tên của Nhật Bản tên “Signal” (Tín hiệu: Đội điều tra vụ án chưa giải quyết lâu dài).

Ngoài ra, “Film out” cũng đạt được những thành tích cao tại các bảng xếp hạng khác của Billboard như đứng thứ nhất “Digital Song Sales”, xếp thứ 3 “Billboard Global” về số lượt streaming và tiêu thụ ca khúc tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (không gồm Mỹ) và đứng thứ 5 “Billboard Global 200”.

Mặt khác, album “BE” của BTS phát hành tháng 11 năm ngoái cũng ghi tên trên bảng xếp hạng “Billboard 200” ở vị trí thứ 92, dẫn đầu bảng xếp hạng “World Album”. Album “Map Of The Soul : 7” phát hành tháng 2 năm ngoái cũng đứng thứ 119 của “Billboard 200”, 59 tuần liên tiếp trụ vững bảng xếp hạng này.

BTS sẽ phát hành album “BTS, THE BEST” tại Nhật Bản vào ngày 16/6 tới. Album sẽ có tổng cộng 23 ca khúc, gồm “Film out”, bản hit “Dynamite”, cho đến phiên bản tiếng Nhật của các ca khúc được BTS phát hành trong suốt 4 năm từ năm 2017 như “Blood Sweat & Tears”, “FAKE LOVE”, “IDOL”, “MIC Drop”, “ON”; cùng những ca khúc tiếng Nhật gốc như “Your eyes tell”, “Crystal Snow”.