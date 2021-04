Nữ ca sĩ Ailee comeback trong tháng 5

ⓒ ROCKET3 Entertainment

Công ty chủ quản Rocket3 Entertainment ngày 16/4 cho biết nữ ca sĩ Ailee sẽ công bố trước album vào tháng 5 tới, trước khi phát hành album chính thức. Như vậy, Ailee chính thức quay trở lại sau 7 tháng kể từ album mini thứ 5 “I’m” phát hành vào tháng 10 năm ngoái.

Ailee là nữ ca sĩ được đông đảo người yêu nhạc mến mộ với những bản hit, từ ca khúc debut “Heaven” cho đến “I will show you”, “Don’t touch me”, “Singing got better”, “Room Shaker”, “When We Were In Love”.

Đặc biệt, Ailee còn là ca sĩ đại diện Hàn Quốc xuất hiện trong phim tài liệu “Silent Night-A Song for the World” được phát trên kênh “The CW” của Mỹ vào tháng 11 năm ngoái và làm lay động fan toàn thế giới với ca khúc “Sweater”.

Mặt khác, Ailee dự kiến sẽ công bố ca khúc mới trong tour lưu diễn toàn Hàn Quốc mang tên “SHOW TOK” vào tháng 5 tới.

Đại diện công ty quản lý Rocket3 Entertainment cho biết album công bố trước lần này sẽ là một món quà đặc biệt dành cho fandom đang mong ngóng sự quay trở lại của Ailee, kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn nữa của người hâm mộ.