Mỹ quyết tâm dẫn đầu ngành công nghiệp chíp bán dẫn toàn cầu

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/4 (giờ địa phương) đã tham dự “Hội nghị trực tuyến về chíp bán dẫn” với 19 doanh nghiệp toàn cầu như hãng điện tử Samsung (Hàn Quốc), nhà sản xuất chíp bán dẫn TSMC (Đài Loan), tuyên bố sẽ “đầu tư mạnh mẽ” ở lĩnh vực này. Theo đó, “đại chiến chíp bán dẫn” giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc đã chính thức mở màn.

Hội nghị tại Nhà Trắng

Hội nghị cùng ngày được tổ chức nhằm chỉ ra các vấn đề trong toàn bộ chuỗi cung ứng chíp bán dẫn, thảo luận đối sách liên quan, trong bối cảnh các hãng ô tô Mỹ đang gặp trở ngại lớn về sản xuất do khan hiếm chíp bán dẫn. Trên thực tế, Chính phủ Mỹ đang coi ngành công nghiệp chíp bán dẫn trên khía cạnh chiến lược an ninh quốc gia hàng đầu. Việc Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia (NEC) Brian Deese cũng tham dự càng thể hiện rõ tính chất của hội nghị. Trong lời phát biểu đầu hội nghị, Tổng thống Biden giơ cao chiếc đĩa bán dẫn, tuyên bố đây là một “hạ tầng quốc gia”, và Chính phủ Mỹ sẽ đẩy mạnh đầu tư để tái cơ cấu chuỗi cung ứng chíp bán dẫn. Ngoài điện tử Samsung và TSMC, hội nghị còn có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ như HP, Intel, Ford, GM.

Bối cảnh

Không quá lời khi nói rằng tính chất của hội nghị trên đó là lập ra một “khối đồng minh chíp bán dẫn” chống lại Trung Quốc do Mỹ đóng vai trò chủ đạo. Hiện tại, 72% năng lực sản xuất chíp bán dẫn của Mỹ phụ thuộc vào các nước Đông Á là Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Tỷ trọng sản xuất nội địa chỉ đạt 13%, khá thấp. Khu vực Đông Á lại chịu ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc. Do vậy, Chính phủ Tổng thống Biden một mặt lên kế hoạch đầu tư quy mô lớn, mặt khác đang gây sức ép với các công ty điện tử Samsung, TSMC về việc đầu tư quy mô lớn vào Mỹ. Trên thực tế, trong gói ngân sách nâng cấp cơ sở hạ tầng quy mô 2.250 tỷ USD của Chính phủ Biden, có khoảng 50 tỷ USD để đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp chíp bán dẫn. Hãng Intel đã quyết định đầu tư 20 tỷ USD để xây dựng hai nhà máy sản xuất chíp bán dẫn ở bang Arizona. Nói cách khác, cuộc họp cùng ngày mang tính chất yêu cầu Samsung và TSMC đầu tư xây dựng nhà máy quy mô lớn tại Mỹ.

Lựa chọn của điện tử Samsung và Hàn Quốc

Dự kiến Samsung sẽ phải đẩy nhanh xem xét kế hoạch đầu tư 17 tỷ USD nhằm mở rộng nhà máy chíp bán dẫn của hãng ở bang Texas. Tuy nhiên, vấn đề này không hề đơn giản, đó là bởi không chỉ riêng Mỹ mà Trung Quốc cũng đang có ý định thiết lập chuỗi cung ứng chíp bán dẫn riêng. Bắc Kinh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tự sản xuất chíp bán dẫn lên 70% cho tới năm 2025, và đang xúc tiến đầu tư quy mô lớn, đồng thời nỗ lực rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các doanh nghiệp chíp bán dẫn quốc tế.

Chíp bán dẫn là “con đường sinh mệnh” với nền kinh tế Hàn Quốc. Mắc kẹt giữa cuộc đại chiến chíp bán dẫn Mỹ-Trung, Seoul sẽ giải một phương trình bậc cao đầy phức tạp. Điện tử Samsung và Chính phủ Hàn Quốc sẽ cần phải xem xét lại chiến lược quốc gia về chíp bán dẫn.