TWICE quay trở lại với đội hình đầy đủ thành viên vào tháng 6

ⓒ JYP Entertainment

Trang tin giải trí Starnews (Hàn Quốc) ngày 19/4 cho biết nhóm nhạc nữ TWICE sẽ comeback vào tháng 6 tới với đội hình đầy đủ 9 thành viên. TWICE hiện đang tất bật quay MV tại đảo Jeju và lên kế hoạch cụ thể cho sự kiện quay trở lại.

Người hâm mộ đang hết sức kỳ vọng bởi đây là hoạt động đầu tiên trong nước của TWICE trong năm 2021. Nhóm đang có kế hoạch phát hành đĩa đơn “KURA KURA” tại Nhật Bản vào ngày 12/5 trước khi gặp gỡ fan trong nước với album mới vào tháng 6.

Nhóm nhạc nữ TWICE ra mắt với ca khúc “OOH-AHH” vào năm 2015, sau đó nổi lên với hàng loạt hit như “CHEER UP”, “TT”, “KNOCK KNOCK”, “SIGNAL”, “LIKEY”, trở thành nhóm nhạc nữ đại diện cho làng nhạc K-pop.

Ngày 26/10 năm ngoái, TWICE phát hành album chính thức thứ 2 “Eyes wide open” với ca khúc chủ đề “I CAN'T STOP ME”, nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ. Sau đó, nhóm bất ngờ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số “CRY FOR ME” vào tháng 12 cùng năm.