Concert trực tuyến của BTS gây sốt với 2,7 triệu người xem trực tiếp

Buổi biểu diễn trực tuyến “Bang Bang Con 21’” của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được phát trên kênh Youtube chính thức “BANGTANTV” vào lúc 3 giờ chiều ngày 17/4 (giờ địa phương) đã có tới hơn 2,7 triệu người theo dõi trực tiếp.

“Bang Bang Con 21” là món quà đặc biệt của BTS dành cho người hâm mộ toàn cầu sau một năm. Tên gọi “Bang Bang Con” hàm chứa ý nghĩa là một buổi concert của BTS mà khán giả có thể xem miễn phí tại nhà, trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến các hoạt động không tiếp xúc lên ngôi.

Sân khấu biểu diễn đầu tiên của BTS tái hiện lại concert thứ hai của nhóm mang tên “2015 BTS LIVE TRILOGY: EPISODE I. BTS BEGINS”. Các thành viên BTS xuất hiện trong bộ đồ học sinh với chiếc cặp trên vai, mở đầu với ca khúc “JUMP”; và khơi gợi lại những sân khấu tỏa sáng của nhóm với loạt ca khúc “No More Dream”, “Tomorrow”, “Like”, “War of Hormone”, “Born Singer”.

Tiếp đó, BTS đưa khán giả đến với sân khấu của buổi họp fan toàn cầu lần thứ 5 diễn ra vào tháng 6/2019 tại thành phố Busan mang tên “BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]. Đây là màn trình diễn đặc biệt, nơi BTS chia sẻ những tâm tư và biểu diễn những ca khúc yêu cầu mà người hâm mộ gửi đến. BTS đã biểu diễn tổng cộng 19 ca khúc, từ “2! 3” cho đến “We Are Bulletproof Pt.2”, “Ma City”, “Boy With Luv”.

Cuối cùng, BTS giới thiệu đến khán giả sân khấu tour lưu diễn “LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF” diễn ra tại thành phố Sao Paulo (Brazil) vào tháng 5/2019, với các bản hit như “IDOL”, “FAKE LOVE”, “MIC Drop” (remix), “Best Of Me”, “ So What”, “Mikrokosmos”.

“Bang Bang Con 21” diễn ra trong suốt 8 tiếng không chỉ gây sốt trên kênh Youtube mà còn trên cả nền tảng Weverse và mạng xã hội với vô vàn bình luận trực tuyến của người xem. Các từ khóa liên quan tới “Bang Bang Con 21” đều chiếm sóng trong danh sách trending tìm kiếm của Twitter trên toàn thế giới.