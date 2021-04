Nhân vật : Thu Hiền

Mình là Thu Hiền, hiện đang là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Gần đây nghe mấy đứa bạn kể chuyện, sốt sắng muốn sang Hàn học đại học luôn và ngay làm mình phải cản chúng nó hết lời. Không phải cản các bạn sang đây, mà là cản không để cho các bạn nóng vội, đưa ra lựa chọn trong khi bản thân chưa thực sự chuẩn bị kỹ để thích ứng với cuộc sống của du học sinh bên này. Mình đã từng chỉ vì muốn nhanh nhanh sang Hàn nhưng lại lười học tiếng, hám cái mác đại học bên này nên quyết định không học tiếng ở đây mà chỉ học ở Việt Nam thôi rồi apply vào đại học ở Hàn Quốc luôn. Và dĩ nhiên mình đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì sốc toàn tập trước cuộc sống và những trở ngại thực sự khi mới đặt chân sang Hàn.





Lý do mình đưa ra lựa chọn liều lĩnh khiến chính bản thân hối hận và mệt mỏi đó chính là vì mình cứ nghĩ nếu Topik 3 là điều kiện vô đại học thì Topik 5 có thể học dễ dàng hơn rồi. Giải thích cho các bạn chưa biết Topik là gì thì đây là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Hàn, gồm 6 cấp nhé. Trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ là người ta đưa ra tiêu chuẩn như vậy thì chứng tỏ bằng Topik cũng phải có giá trị cao thế nào chứ. Thế là mình đã học tiếng Hàn và thi Topik ở Việt Nam, sau ngay lần đầu thi được Topik 5 luôn nên mình lại càng nghĩ là tiếng Hàn dễ quá, thế này thì sang Hàn học lo gì không hiểu. Thêm việc thầy cô dạy tiếng Hàn ở Việt Nam cũng là người Hàn nên mình càng nghĩ chắc học tiếng Hàn ở Việt Nam sẽ chẳng có gì khác biệt với việc sang Hàn sống. Thế nhưng đời không như mơ, sang Hàn một cái là mình bắt đầu phải đối mặt với sự thật là mình không hề giỏi tiếng Hàn như mình đã nghĩ và bằng Topik không phải là tất cả vì đó chỉ là lý thuyết. Thi Topik không có phần thi nói nên hiển nhiên mình chỉ tự đọc tự viết chứ động đến giao tiếp là câm như hến luôn.





Môi trường sống bản địa khiến mình bị sốc vì không theo kịp. Thậm chí họ nói những câu đơn giản mình cũng không nghe rõ. Họ nói nhanh là một chuyện, vấn đề là mình không theo kịp và tâm lý lo lắng nên càng chậm. Trong môi trường đại học, mình đi học như nước đổ đầu vịt, giáo sư nói gì cũng không hiểu, dù có cố gắng đọc sách trước ở nhà nhưng vẫn không thể theo kịp. Mà đại học không phải như lớp học tiếng ở Việt Nam, biết bao nhiêu sinh viên người Hàn, người nước ngoài học chung nên làm sao mình có thể hơi tý lại dơ tay hỏi như lúc học tiếng được. Đến kỳ thi mình phải vắt hết sức lực, học ngày học đêm có những lúc cả ngày mình chỉ ngủ 1-2 tiếng để lo mà học, kẻo điểm thấp quá lại bị cảnh cáo. Nói chung là để bù đắp cho việc kém tiếng Hàn thì mình đã phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những bạn đã có thời gian học tiếng để làm quen với môi trường sống bên này. Đây là do mình chủ quan thôi, thêm việc ỷ lại, nghĩ Topik 5 là to lắm rồi đấy nên mới đưa ra quyết định sai lầm đó là sang Hàn không học tiếng nữa mà lên đại học luôn. Sau đúng một kỳ thì mình mới nhận ra là mình phải học thêm tiếng Hàn ở nhà thôi, chứ cứ học ở trường xong rồi cái gì không biết mới mò mẫm lại thì mệt lắm. Học như vậy cũng không logic nữa. Thế là mình đã cố gắng tự học ở nhà, hỏi bạn bè, chăm chỉ, tích cực giao lưu với các bạn bè quốc tế bằng tiếng Hàn hoặc các bạn Hàn bất kể lúc nào có cơ hội. Dù rất mệt mỏi như ít nhất đó là cách duy nhất để mình cải thiện khả năng tiếng Hàn.





Học ở Việt Nam với học ở Hàn Quốc là hai thế giới khác nhau hẳn luôn nên các bạn đừng tưởng học ở Việt Nam là sang đây dễ sống rồi nhé. Các bạn học sinh Việt Nam cứ tưởng mình là Topik 5, 6 thì giỏi tiếng Hàn rồi nhưng thật sự trong số đó những bạn có thể giao tiếp giỏi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại chỉ biết lý thuyết. Chính những bạn đó lại hay nghĩ là khả năng tiếng Hàn của bản thân là đủ để không gặp khó khăn khi học đại học ở Hàn Quốc. Hoàn toàn không phải như vậy. Vấn đề ở đây không chỉ có mỗi tiếng Hàn mà cuộc sống sinh hoạt đại học ở Hàn Quốc rất khác với Việt Nam. Dù giỏi tiếng Hàn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu không giỏi tiếng Hàn thì sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nhất định phải lưu ý điều này và chuẩn bị thật kỹ trước khi quyết định trở thành du học sinh Hàn Quốc nhé.