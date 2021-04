Redd (Whee In)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Whee In (휘인)

Tên album / Đĩa đơn: Redd

Ngày phát hành: 13/04/2021

Ca khúc

water color TRASH (Feat. pH-1) (Hợp tác cùng pH-1) 오후 (OHOO) (Buổi chiều) Butterfly (Feat. GSoul) (Hợp tác cùng GSoul) 봄이 너에게 (Springtime) (Mùa xuân gửi đến anh) NO THANKS water color (English Ver.) (Bản tiếng Anh)

Giới thiệu

Whee In bùng nổ nét quyến rũ trong album mini mới phát hành ngày 13/4 mang tên “Redd”. Sau loạt thành công ở những lần solo trước với thể loại ballad da diết, “em út” của MAMAMOO đã quyết định thử sức với concept trưởng thành, mạnh mẽ và đầy tự tin trong lần tái xuất này. Với khả năng biến hóa đa dạng cùng vocal siêu “khủng”, Whee In đã dễ dàng chinh phục trái tim khán thính giả bằng cả âm nhạc lẫn hình ảnh.

Album mini “Redd” gồm 7 ca khúc do chính cô nàng đích thân tham gia vào quá trình sản xuất. Nhờ đó, album mang đậm màu sắc, nét đặc trưng riêng của Whee In, đồng thời thể hiện sự đa tài của nữ ca sĩ. Ca khúc chủ đề lần này của album là “water color”, với phần nhạc nền New jack swing đang vô cùng thịnh hành. “water color” khiến người nghe liên tưởng đến bức tranh nhiều màu sắc tươi sáng được tạo nên bởi những cây cọ đáng giá. Đây cũng chính là thông điệp ẩn dụ mà Whee In muốn gửi đến mọi người: “Hãy tự vẽ lên giá trị của bản thân bằng nhiều lớp màu sắc tươi sáng”.