Oh My Girl comeback với album mini thứ 8 vào ngày 10/5

ⓒ WM Entertainment

Thông qua kênh SNS chính thức, công ty chủ quản WM Entertainment ngày 25/4 đã hé lộ track film đầu tiên tựa “Hi! My stranger” cho album mini thứ 8 “Dear OHMYGIRL” sắp ra mắt của nhóm nhạc nữ Oh My Girl.

Mở đầu đoạn video là dòng chữ “INVITATION”, tiếp đến là cảnh thành viên Ji-ho đang ôm gấu bông với ánh mắt đầy ẩn ý trong một căn phòng tối, sau đó là cảnh Ji-ho đang tự do nô đùa với nụ cười tươi tắn trên một cánh đồng xanh mát ngập tràn ánh nắng. Hai concept đối lập này đã khiến người hâm mộ vô cùng kỳ vọng về ý nghĩa mà Oh My Girl sẽ truyền tải trong album mới.

Năm ngoái, các cô nàng Oh My Girl đã giành được tới 8 giải thưởng âm nhạc với hai ca khúc “Nonstop” và “Dolphin”; vượt hơn 100 triệu lượt nghe tích lũy và ghi tên trong danh sách đạt chứng nhận bạch kim của bảng xếp hạng Gaon.

Ngoài ra, Oh My Girl cũng hai năm liên tiếp là nhóm nhạc nữ thần tượng thương hiệu của năm, giải thưởng Top 10 của “2020 Melon Music Awards”, giải thưởng lớn của “2020 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS”, giải thưởng lớn hạng mục nhạc số của giải “Đĩa vàng lần thứ 35”.

Album mini thứ 8 “Dear OHMYGIRL” sẽ được Oh My Girl phát hành trên các trang nhạc số vào 6 giờ chiều ngày 10/5 (giờ Hàn Quốc)