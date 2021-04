Người hâm mộ toàn cầu hào hứng với thông tin BTS, TWICE và NCT DREAM tái xuất

ⓒ Big Hit Music

Ba nhóm nhạc tiêu biểu của làng nhạc K-pop gồm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), TWICE và NCT DREAM đang ngấp nghé comeback, khiến người hâm mộ toàn cầu đứng ngồi không yên.

NCT DREAM là nhóm nhạc sẽ comeback đầu tiên với album “Hot Sauce” vào ngày 10/5. Đây là album chính thức đầu tiên của nhóm sau 5 năm ra mắt, cũng như là lần trở lại của nhóm với đầy đủ 7 thành viên sau hai năm 8 tháng. Album gần đây nhất của NCT DREAM là “Reload” đã lập kỷ lục vượt hơn 500.000 bản đặt mua trước, dẫn đầu các bảng xếp hạng theo tuần trên các trang nghe nhạc lớn tại Hàn Quốc, xếp số 1 bảng xếp hạng album của iTunes tại 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Nhóm nhạc thu hút sự quan tâm lớn nhất của fan toàn cầu BTS cũng xác định lịch comeback trong tháng 5 này. Công ty chủ quản BitHit Music thông báo BTS sẽ phát hành ca khúc tiếng Anh mới “Butter” vào ngày 21/5 tới. “Butter” được giới thiệu là một ca khúc mang không khí vui nhộn, nhẹ nhàng dựa trên nền nhạc dance-pop, giúp người nghe có thể cảm nhận được sức hút và sự lôi cuốn, nhưng cũng hết sức mềm mại của 7 chàng trai BTS. Ca khúc tiếng Anh mới này được kỳ vọng sẽ giúp BTS tiếp bước lập thêm những thành tích đáng nể trên trường quốc tế.

Tiếp đến là TWICE, nhóm nhạc được mệnh danh là “nữ hoàng K-pop”, cũng thông báo kế hoạch comeback. Hiện nhóm đang trong quá trình quay MV tại đảo Jeju và thảo luận lịch phát hành album mới trong tháng 6 tới. Đặc biệt, người hâm mộ đang hết sức kỳ vọng lần trở lại này của TWICE với sự góp mặt của thành viên Jeong-yeon sau khi cô nàng không thể tham gia các hoạt động của nhóm trong năm ngoái vì lý do sức khỏe.