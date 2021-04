Nam rapper Swings về cùng nhà với PSY

ⓒ P NATION

Công ty P NATION do nam ca sĩ PSY dẫn dắt ngày 30/4 cho biết đã ký hợp đồng độc quyền với nam rapper Swings. Như vậy, Swings là nghệ sĩ thứ 9 gia nhập nhà P NATION.

Nam rapper Swings ra mắt năm 2008 với album EP “UPGRADE”, nổi tiếng với loạt hit “On My Way”, “No Mercy”, “Bulldozer”. Swings gây ấn tượng với phong cách rap mạnh mẽ, cùng ca từ đậm chất punchline.

Đặc biệt, Swings còn tham gia với tư cách là nhà sản xuất và tình nguyện trong một số mùa của chương trình sống còn về Hip hop của kênh truyền hình cáp về âm nhạc Mnet mang tên “Show me the money”. Swings đóng vai trò to lớn trong việc phổ biến dòng nhạc Hip hop và đang dẫn dắt nhãn hiệu âm nhạc IMJMWDP như Indigo Music, Linçpin Music (tên cũ là Just Music) và WEDAPLUGG.

Hiện tại P NATION đang sở hữu các nghệ sĩ gồm Jessi, HyunA, Crush, DAWN, Heize, D.Ark, Penomeco.