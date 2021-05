Công cha nghĩa mẹ trong âm nhạc Hàn Quốc xưa và nay

Tình cha nghĩa mẹ trong âm nhạc truyền thống ở Hàn Quốc

Hôm nay là “Ngày Thiếu nhi” (5/5) ở Hàn Quốc. Thường thì vào ngày này, công viên và các khu vui chơi giải trí tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ, nhưng năm nay lại một năm nữa chúng ta khó có thể thấy được quang cảnh rất đỗi bình thường này do đại dịch COVID-19 kéo dài. Người Hàn xưa có câu, để nuôi dạy một đứa trẻ nên người cần có sự quan tâm, chăm sóc của cả xóm. Trong trường ca hát kể chuyện Pansori Simcheongga (Người con gái hiếu thảo Sim Cheong) có đoạn kể rằng Sim Cheong vừa chào đời thì mẹ mất, người cha mù lòa đã bồng con đi khắp đầu làng cuối xóm để xin sữa nuôi cô. Thương con thơ khát sữa đói bụng nằng nặc khóc, ông Sim mù lòa rờ rẫm bồng con tới bên giếng nước trong làng, nơi các bà các cô giặt quần áo, may gặp được người đang nuôi con nhỏ, họ không nỡ từ chối và cho Sim Cheong bú nhờ. Vậy là nàng Sim Cheong mồ côi mẹ ngay từ thuở lọt lòng đã lớn lên từ dòng sữa của bà con lối xóm. Sau khi vợ chết, lần đầu tiên người cha mù lòa khốn khổ nở nụ cười khi bồng Sim Cheong được các bà các cô trong xóm cho bú no sữa.





Dòng dân ca của vùng Gyeonggi có khúc hát Hoesimgok (Hồi tâm khúc). Từ “hồi tâm” trong tiêu đề của khúc hát mang ý nghĩa là hồi tưởng lại tấm lòng xưa cũ, tức tự vấn về những lỗi lầm trong quá khứ. Khúc ca kể về cuộc đời của con người, từ lúc sinh ra đến khi chết, khuyên nhủ con người làm thế nào để sống tốt. Trong quá trình kể về sinh lão bệnh tử của con người, điều mà man mác buồn nhất chính là công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Khúc ca có đoạn:

Cha mẹ cho con hình hài vóc dáng

Các bà mụ cho con phúc đức sinh mệnh ở đời

Cha mẹ nuôi con khôn lớn

Giá buốt ngày đông, nắng cháy trưa hè

Ngàn vàng vạn bạc, cha mẹ nâng niu con từng bước

Lúc bé thơ, con đâu biết để báo đáp công ơn





“Hồi tâm khúc” là các khúc hát mang nội dung răn dạy con người cách đối nhân xử thế, chú trọng tới chữ hiếu ở đời, khuyên răn con cái hãy tận tâm báo hiếu cha mẹ khi người còn sống, đừng để tới lúc cha mẹ khuất núi rồi mới than khóc ân hận.





Tình cha nghĩa mẹ trong âm nhạc đương đại ở Hàn Quốc

Khi mang thai, ai cũng mong ước và cầu nguyện cho đứa trẻ trong bụng mẹ được khỏe mạnh và bình an khi cất tiếng khóc chào đời. Còn việc mong sao cho đứa trẻ xinh đẹp, thông minh đều là điều ước thứ yếu. Cả cuộc đời cha mẹ tần tảo chăm bẵm con từ trong trứng nước là vậy, nhưng khi tới tuổi dậy thì, lũ trẻ bướng bỉnh không nghe lời thì đôi khi tức giận, cha mẹ vẫn mắng con là “kẻ thù của kiếp trước”. Dù vậy nhưng trong lòng cha mẹ nào cũng hằng mong những điều tốt đẹp nhất trên thế gian sẽ đến với con mình. Khúc hát “Areumdaun Sesangeul Wihan Binari” (Lời cầu nguyện cho thế gian tươi đẹp) do nhạc sĩ Yoo Eun-seon sáng tác khi ngắm nhìn con ngủ đã gửi gắm tình yêu thương con cái vô bờ bến của các bậc cha mẹ. Ca khúc có đoạn:

Con ơi con có hay chăng

Thế giới này rộng lớn biết nhường nào

Có đi hoài đi mãi cũng không thể tới tận cùng Trái đất

Ngủ ngon con yêu, mẹ sẽ hái vì sao lung linh đặt bên gối con nằm

Hãy mơ những giấc mơ đẹp, mẹ sẽ hái tặng con ngôi Sao Mai





Chỉ còn vài ngày nữa là tới “Ngày Cha mẹ” (8/5) ở Hàn Quốc. Đây là dịp người Hàn bày tỏ lòng biết công ơn đối với bậc sinh thành. Mỗi chúng ta hãy quan tâm hơn tới cha mẹ mình, hãy thường xuyên thăm hỏi và làm cha mẹ vui vẻ, hạnh phúc.





* Trích đoạn ông Sim mù lòa bồng con đi xin sữa thiên hạ trong trường ca hát kể chuyện Pansori Simcheongga (Người con gái hiếu thảo Sim Cheong) / Seong Chang-sun (hát), Kim Deuk-soo (trống Buk)

* Khúc hát “Areumdaun Sesangeul Wihan Binari” (Lời cầu nguyện cho thế gian tươi đẹp) / Park Ae-ri

* Giai điệu Hoesimgok (Hồi tâm khúc) / Ahn Bi-chwi