Bí Mật (Undercover)

Tên tiếng Hàn: 언더커버

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Ji Jin-hee, Kim Hyun-joo, Heo Joon-ho, Jung Man-sik

Đạo diễn: Song Hyun-wook, Park So-yeon

Kịch bản: Baek Cheol-hyun, Song Ja-hoon, Jeong Hye-eun

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 23/4/2021

Số tập: 32

Giới thiệu

“Bí Mật” là câu chuyện về một người đàn ông đã phải sống với việc che giấu thân phận thật của mình. Khi bị cuốn vào một loạt các biến cố, anh buộc phải đấu tranh để bảo vệ gia đình đang hạnh phúc của mình.

Han Jeong-hyun: “Gia đình là tất cả đối với tôi” (diễn viên Ji Jin-hee)

Han Jeong-hyun là một người chồng, người cha trong một gia đình bình thường, còn bị xem như là một gã ngốc chỉ biết đến gia đình. Vợ anh là Choi Yeon-soo, một luật sư tài năng. Họ có với nhau hai người con là con trai Seung-gu và con gái Seung-mi. Jeong-hyun gặp vợ mình tại một cuộc biểu tình vào những năm 1990, họ đã nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau và đi đến kết hôn sau đó. Tình yêu của anh dành cho vợ và những đứa trẻ không hề kém cạnh nhau. Để có thể chăm sóc cho cậu con trai Seung-gu mắc hội chứng “rối loạn phổ tự kỷ”, Jeong-hyun đã tự nguyện trở thành một người nội trợ. Hiện anh đang cùng với Seung-gu điều hành một cửa hàng bán xe đạp. Jeong-hyun cũng là người chia sẻ mọi lo lắng như là một người bạn của cô con gái đang tuổi dậy thì Seung-mi. Một ngày nọ, cuộc sống hạnh phúc, giản dị và bình yên bắt đầu rạn nứt vì sự xuất hiện của một vị khách “không mời mà đến”. Chuyến viếng thăm của vị khách này đưa đến một mệnh lệnh “không thể không chấp nhận”. Thân phận thật mà Jeong-hyun phải che giấu trong suốt thời gian dài có nguy cơ bại lộ. Tuy nhiên, khi những bí mật anh đã bảo vệ từ quá khứ liên tục dày vò bản thân, Jeong-Hyun cuối cùng đã bắt đầu một cuộc chiến lớn để bảo vệ cuộc sống và gia đình quý giá của mình.

Choi Yeon-soo (diễn viên Kim Hyun-Joo)

Choi Yeon-soo là một thiên tài xuất chúng, người đã trúng tuyển kỳ thi công chức tư pháp khi chỉ mới 20 tuổi. Yeon-soo là một luật sư nhân quyền, nhưng thay vì lựa chọn trở thành thẩm phán hoặc công tố viên thành công và giàu có, cô lại lựa chọn sống một cuộc đời vì những người yếu thế, những người chịu nhiều oan ức trong xã hội. Với phương châm “Va phải bất công, quyết không từ bỏ”, Yeon-soo là một người thẳng thắn, mạnh mẽ, không dễ thỏa hiệp và có khát vọng chiến thắng to lớn. Tuy nhiên, chỉ có tình cảm với Jeong-hyun là khác. Cô luôn biết ơn và đặt lòng tin vô hạn đối với chồng, người đã khiến cô sống như một “luật sư không thể kiếm được tiền”. Là một người vợ, cô không ngần ngại làm những hành động đáng yêu và thể hiện tình cảm với Jeong-hyun. Một ngày nọ, thời cơ đến với Yeon-soo khi cô được trao cơ hội trở thành Trưởng Ban chống tham nhũng (CIO) đầu tiên của Hàn Quốc, một lời đề nghị vô cùng bất ngờ và cô phải lựa chọn chấp nhận trong lo lắng. Sau thời gian suy nghĩ, Yeon-soo chấp nhận lời đề nghị, tuy nhiên phía trước cô là cả một con đường đầy chông gai.

Lim Hyung-rak (diễn viên Heo Joon-ho)

Lim Hyung-rak hiện đang giữ chức vụ Trưởng Phòng kế hoạch và điều phối, một vị trí chủ chốt trong Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Anh có giác quan chính trị, quyết đoán và lôi cuốn. Hyung-rak có niềm tin rằng nếu toàn bộ quốc gia muốn tiến về phía trước, thì phải chấp nhận những sự hy sinh nhỏ bé. Anh tin rằng việc loại bỏ những chướng ngại vật cản trở sự phát triển là nhiệm vụ của bản thân. Lim Hyung-rak đã vượt qua luật pháp và chế độ để nuôi dưỡng sức mạnh của Cơ quan tình báo quốc gia. Anh là một người luôn tràn đầy sự bất mãn, không hài lòng với hệ thống và chính quyền hiện tại, đồng thời cũng là người cản trở Choi Yeon-soo, vốn xuất thân từ nhóm vận động và trở thành là Trưởng Ban phòng chống tham nhũng. Hyung-rak tuyệt đối không bao giờ bộc lộ suy nghĩ của mình ra ngoài, tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh ấy cùng phe với họ, nhưng hầu hết mọi việc đều không đơn giản như mọi người nghĩ.

Do Young-geol (diễn viên Jung Man-sik)

Do Young-geol là trưởng nhóm Alpha của Phòng kế hoạch và điều phối thuộc Cơ quan tình báo quốc gia. Anh là cánh tay phải đắc lực của Lim Hyung-rak vì họ đã gắn bó với nhau hơn 20 năm. Anh theo chân Lim Hyung-rak với tư cách là một đội trưởng hành động trung thành. Do Young-geol tuân theo mệnh lệnh của Lim Hyung-rak một cách mù quáng, mà không cần xét tới bất cứ điều gì. Từ thời còn ở Bộ An toàn và kế hoạch quốc gia (tiền thân của Cơ quan tình báo quốc gia), Jeong-hyun và Young-geol đã thù địch lẫn nhau. Cho rằng sự ghen tị và lòng đố kỵ chính là sức mạnh của sự thành công, Young-geol muốn một ngày nào đó được giống như Hyung-rak. Do đó, để có được sự công nhận của Hyung-Rak, Young-geol không nề hà dùng bất cứ phương pháp hay thủ đoạn nào. Anh vấp phải mâu thuẫn giữa việc nhận mệnh lệnh của Hyung-rak để cản trở lễ nhậm chức Trưởng Ban chống tham nhũng (CIO) của Yeon-Soo và những cảm xúc tư thù cá nhân với Jeong-hyun, mặc dù việc anh thường xuyên làm những hành động lạ chẳng có gì là bất thường.