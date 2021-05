Dear OHMYGIRL (OH MY GIRL)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 오마이걸 (OH MY GIRL)

Tên album / Đĩa đơn: Dear OHMYGIRL

Ngày phát hành: 10/05/2021

Ca khúc

Dun Dun Dance Dear you (나의 봄에게) (Gửi đến mùa xuân của tôi) 나의 인형 (안녕, 꿈에서 놀아) (Búp bê của tôi) (Xin chào, chơi trong mơ nhé) Quest 초대장 (Thiệp mời) Swan

Giới thiệu

Oh My Girl quay trở lại sau một năm một tháng vắng bóng với album mới mang tên “Dear OHMYGIRL” và bài hát chủ đề “Dun Dun Dance” sôi động, rực rỡ sắc màu. Mini album có 6 ca khúc, tương ứng với 6 năm bên nhau của các thành viên.

Năm ngoái, Oh My Girl đã có bước nhảy vọt, vươn lên trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu với album toàn hit “NONSTOP”. Chính điều này làm công chúng càng thêm kỳ vọng lần trở lại này của Oh My Girl sẽ mang tới những bản hit đình đám mang đậm màu sắc tươi sáng, trẻ trung đặc trưng của các cô gái.

Ca khúc chủ đề “Dun Dun Dance” mang phong cách Nu-Disco với giai điệu sôi động. Sự kết hợp hài hòa giữa phần hát và rap làm ca khúc thêm cuốn hút, năng động hơn. Âm thanh thay đổi giữa funk và trap làm nên bản hòa âm vô cùng thú vị, cuốn hút. Đây chắc chắn sẽ là cú “hit” tiếp theo của Oh My Girl sau sự thành công của “NONSTOP”.