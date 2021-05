[Vietnam Reaction] 8Kpop #23 – Inside Out (Nu'est) 오색비주얼 낭만신사들의 섹시 어깨춤에 풍덩!

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**





- Cảm nhận nỗi buồn chia tay trong một giai điệu sôi động?!

- Cùng tạo trend vũ điệu "đau nửa đầu" các fan mình ơi~~

- Hé lộ điều lãng mạn nhất đối với hai MC!!!





Bản dịch lời bài hát Inside Out (NUEST):





[Điệp khúc 1, lặp lại 2 lần]

You're the one that I want, ayy-ayy-ayy

The one that I need, ayy-ayy-ayy

Don't wanna be free, ayy-ayy-ayy





Anh có thể bắt đầu một tình yêu khác, và anh không sao cả

Ta hãy buông thả bản thân như thế

Như thể anh thoát khỏi khuôn mẫu của mình qua cuộc chia tay điển hình

Em là sai lầm duy nhất mà anh mắc phải

Anh sẽ bỏ chạy ngay đây





ID mà đôi ta đã từng trao đổi thời còn chưa quen biết

Một thời gian nữa rồi sẽ quen thôi

Mong em có thể tìm thấy anh như thế (ngay bây giờ)

Trong ngày sắp hết mà không còn em





[Điệp khúc 2]

Hàng rào bảo vệ trong anh sụp đổ

Khi anh bấm mật khẩu là ngày sinh nhật em, bước vào nhà và đóng cửa lại

Con tim anh chỉ liên tục hướng về phía em

Nỗi tương tư ngày càng đậm sâu

Lòng anh như bị cắt vụn, không thể ngừng nhớ về em (yeah)





[Điệp khúc 1, lặp lại 2 lần]

Chỉ chạy về phía em mà thôi





Giữa muôn vàn xúc cảm của anh dường như chỉ còn tồn tại một thứ duy nhất

Đôi môi run nở nụ cười gượng gạo

Chờ chút, cảm xúc lúc này là gì ấy nhỉ

Anh vùng vẫy cố xóa ký ức về em nhưng tất cả cố gắng rồi cũng vỡ vụn





[Lặp lại Điệp khúc 2 và Điệp khúc 1]





Anh ghét con đường nơi đôi ta từng khiêu vũ

Thật tình anh ghét nỗi cô đơn không còn em bên cạnh

Trước khi đêm nay lụi tàn

Anh muốn chạy về phía em và chạm phải đôi mắt em, yeah anh đang nói về chính em đấy (I'm telling you)

Anh vẫn chỉ có mình em

Xin hãy kéo lấy tay anh và ôm anh mãi mãi không buông

Con tim anh như bị cắt vụn

Em khiến anh điên cuồng

Như viễn cảnh mỗi ngày anh thấy trong giấc mơ