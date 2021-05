2AM đang xúc tiến tái hợp sau 7 năm

ⓒ JYP Entertainment

Trang Herald Pop ngày 20/5 đưa tin cho biết nhóm nhạc nam 4 thành viên 2AM đang xúc tiến tái hợp.





2AM gồm 4 thành viên là Jo-kwon, Seul-ong, Jin-woon và Chang-min ra mắt năm 2008 với single “This Song”. Nhóm nổi tiếng với hàng loạt bản hit như “Never let you go”, “One Spring Day”, “You wouldn't Answer My Calls”, “The Day I Confessed”, “What do I do”. “I Was Wrong”.





Năm 2008, 2AM được nhận giải nhóm nhạc tân binh tại Liên hoan bài hát châu Á (Asia song festival) lần thứ 5; lọt Top 20 nghệ sĩ có sức ảnh hướng nhất tại Mnet 20’s Choice lần thứ 4 tổ chức vào năm 2010. Ngoài ra, nhóm cũng nhận được nhiều giải thưởng lớn khác tại các lễ trao giải như Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet, giải Đĩa vàng lần thứ 25.





Tuy nhiên, năm 2015, do các thành viên Seul-ong, Jin-woon và Chang-min hết thời hạn hợp đồng nên đã tách ra hoạt động riêng. Khi đó, Jo-won đã phủ nhận thông tin 2AM tan rã trên tài khoản mạng xã hội. Sau đó, nhân buổi họp báo ra mắt single mới năm 2018, Jo-kwon khẳng định dù 4 thành viên đang hoạt động riêng nhưng có thể tái hợp bất cứ lúc nào.





Người hâm mộ hiện đang vô cùng phấn khích trước thông tin 2AM sẽ quay trở lại sau 7 năm kể từ khi phát hành album chính thức thứ 3 “Let Talk” vào năm 2014.