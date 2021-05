Ngành chế tạo thoát khỏi cú sốc từ dịch COVID-19

ⓒGetty Images Bank

Ngành chế tạo đang có những dấu hiệu hồi phục rõ ràng, thoát khỏi “đường hầm dài” sau cú sốc từ dịch COVID-19. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến thận trọng cho rằng cần theo dõi thêm tình hình trong vòng hai đến ba tháng tới.

Tiêu chí đánh giá sức sống ngành chế tạo

Có ba yếu tố lớn được coi là dấu hiệu cho sức sống mạnh mẽ của ngành chế tạo gồm tỷ lệ vận hành các khu công nghiệp quốc gia, tiêu thụ điện và sản lượng thép thô. Tỷ lệ vận hành nhà máy tăng khi đơn hàng hay doanh số của doanh nhiệp tăng. Để vận hành nhà máy cần tới năng lượng, tỷ lệ vận hành nhà máy cao thúc đẩy lượng điện bán ra tăng. Trong khi đó, thép thô là nguyên liệu cơ bản nhất của các ngành công nghiệp. Ngoài ra, có thể nhận định rằng toàn bộ ngành công nghiệp Hàn Quốc đang hồi phục khỏi cú sốc COVID-19 thông qua các chỉ số khác như chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI), chỉ số xu hướng hoạt động công nghiệp do Cục thống kê quốc gia công bố.

Các chỉ số chính

Điểm đáng chú ý đầu tiên là tiêu thụ điện, trong đó có điện công nghiệp, đang có xu hướng gia tăng đều đặn. Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 19/5 công bố báo cáo thống kê điện năng theo tháng. Trong tháng 3 vừa qua, tổng lượng điện năng bán ra đạt 43.074 GWh, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, xu thế tăng 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái sau một thời gian giảm do bùng phát dịch COVID-19. Trên một nửa lượng điện bán ra là điện dùng trong sản xuất công nghiệp. Như vậy, lượng điện bán ra tăng chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ điện công nghiệp tăng cao. Lượng điện công nghiệp đã tăng từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 3, trừ mức giảm nhẹ 1% trong tháng 2 năm nay. Điều này chứng tỏ nhờ tình hình xuất khẩu khả quan và xu hướng hồi phục kinh tế mà các hoạt động sản xuất đã trở nên sôi nổi hơn, lượng điện tiêu thụ cũng tăng theo. Trên thực tế trong tháng 3, tiêu thụ điện trong các ngành công nghiệp chính như chíp bán dẫn, hóa dầu, ô tô đã đồng loạt tăng từ 4,7% đến 9,5%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước dù số ngày làm việc tương tự. Một chỉ số trực tiếp khác đó là tỷ lệ vận hành các khu công nghiệp quốc gia, đạt 82,1% vào tháng 3, mức cao nhất trong vòng 4 năm kể từ sau tháng 3/2017. Tất cả các khu công nghiệp trên toàn quốc đều có tỷ lệ vận hành tăng trên dưới 10% so với tháng 2. Giá trị sản xuất trong tháng 3 của các khu công nghiệp quốc gia đạt 44.174,7 tỷ won (39,1 tỷ USD), tăng 14,5% so với tháng trước, tuyển dụng 975.000 người, tăng 0,7%. Sản lượng thép thô, tức thép trước khi được gia công, một nguyên liệu căn bản cho ngành chế tạo, cũng tăng đều đặn, và đạt mức tăng cao nhất trong vòng hai năm. Theo thống kê của Hiệp hội thép Hàn Quốc, sản lượng thép thô tháng 3 đạt 6.062.000 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 5/2019.

Yếu tố bất ổn

Mặc dù hoạt động sản xuất tại các ngành công nghiệp đang diễn ra rất sôi động, nhưng vẫn tồn tại tính bất ổn. Trước tiên, các doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa thực sự thoát khỏi cú sốc do dịch COVID-19. Tỷ lệ vận hành của các doanh nghiệp trên 300 nhân viên đạt 87,9%, nhưng các doanh nghiệp dưới 50 nhân viên lại chỉ đạt 69,4% Theo ngành nghề, ngành công nghiệp ô tô đối mặt với bất ổn lớn. Sản xuất ô tô trong tháng 3 giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước, quay trở lại xu hướng giảm sau hai tháng do ảnh hưởng từ tình trạng khan hiếm nguồn cung chíp bán dẫn dành cho xe ô tô toàn cầu.