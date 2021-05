Video vũ đạo ca khúc “How You Like That” của BLACKPINK chạm mốc 700 triệu lượt view

ⓒ YG Entertainment

Theo công ty chủ quản YG Entertainment, video vũ đạo ca khúc “How You Like That” của nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK đã vượt mốc 700 triệu lượt view trên kênh Youtube tính đến sáng ngày 24/5. BLACKPINK là nhóm nhạc K-pop đầu tiên đạt được thành tích này.

Trước đó, video vũ đạo “How You Like That” đã chạm mốc 100 triệu view chỉ sau 15 ngày, 200 triệu view sau 45 ngày, 500 triệu lượt view sau 183 ngày và cán mốc 700 triệu lượt xem sau 323 kể từ khi đăng tải.

“How You Like That” có nhịp điệu mạnh mẽ, chứa đựng thông điệp hãy cứ bay cao dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Năm 2020, MV được nhận giải “Ca khúc hay nhất mùa hè của năm” tại “Giải thưởng MV MTV” (Mỹ); và lọt vào danh sách ca khúc mùa hè hay nhất toàn cầu (Global Top Summer Song) trên kênh Youtube.

Vào thời điểm phát hành, “How You Like That” đã công phá các bảng xếp hạng trong và ngoài nước, như xếp thứ 2 Top 50 bài hát toàn cầu của Spotify, đứng thứ nhất bảng xếp hạng iTunes tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 20 bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (UK Official Charts), xếp thứ 33 bảng xếp hạng ca khúc đơn “Hot 100” của Billboard (Mỹ).

Như vậy, tính cả MV và video vũ đạo, BLACKPINK hiện đang sở hữu tổng cộng 28 video đạt hơn trăm triệu lượt view, trong đó có hai video vũ đạo vượt hơn 200 triệu lượt view.

Mặt khác, kênh Youtube của BLACKPINK hiện đã có hơn 61,4 triệu người theo dõi, sắp đuổi kịp vị trí đứng đầu đang thuộc về nam ca sĩ người Mỹ Justin Bieber.