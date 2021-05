ⓒ STEALIEN

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về STEALIEN, nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng.

Thành lập năm 2015, công ty STEALIEN có tên là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “We STEAL ALIEN technology” (chúng tôi đánh cắp công nghệ ngoài hành tinh), chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật cho ứng dụng di động, quản lý các dự án tấn công giả định (mock-hacking), phân tích các lỗ hổng trong các môi trường dịch vụ đa dạng, thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển chuyên sâu. Nhà sáng lập kiêm Giám đốc của công ty, anh Park Chan-am, là một hacker mũ trắng có tiếng tăm trong giới an ninh mạng. Hacker mũ trắng là các chuyên gia bảo mật máy tính, chuyên ngăn chặn các hành vi tấn công mạng bằng mã độc. Giám đốc Park từng giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi hack tại Hàn Quốc và nước ngoài. Khi đang học trung học phổ thông, anh từng đoạt giải tại DEF CON, một trong các cuộc thi dành cho các hacker lớn nhất thế giới, còn được gọi là “Thế vận hội về tấn công mạng”. Năm 2008, Giám đốc Park Chan-am đã được giới thiệu là chuyên gia an ninh mạng trong sách giáo khoa cấp III tại Hàn Quốc. Năm 2018, anh đã lọt vào danh sách 30 nhà khoa học, lãnh đạo trẻ nổi bật dưới 30 tuổi do tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn (Forbes 30 Under 30).





Thiết kế các giải pháp bảo mật từ quan điểm của tin tặc





Đa số nhân viên của STEALIEN, bao gồm cả Phó Giám đốc Shin Dong-hui, trước đây đều là những hacker mũ trắng đã giành được nhiều giải thưởng tại nhiều cuộc thi khác nhau. Hơn ai hết, họ hiểu rõ quy trình tấn công mạng bằng mã độc hại, từ đó phát triển các giải pháp bảo mật từ quan điểm của tin tặc. Phó Giám đốc Shin Dong-hui cho biết.





Có hai hình thức tư vấn an ninh mạng. Thứ nhất đó là khi nhận được tên web hay ứng dụng dịch vụ của khách hàng, chúng tôi sẽ tấn công để đánh giá khả năng bảo mật của chúng. Thứ hai là khách hàng có thể cung cấp những thông tin chi tiết như mã nguồn, sau đó chúng tôi sẽ tấn công vào các điểm cụ thể, tìm ra các lỗ hổng bảo mật và dựa vào đó tạo ra các kịch bản tấn công giả định có thể xảy ra để cung cấp cho khách hàng.





Khuyến khích nghiên cứu và phát triển cá nhân

Nói cách khác, khi các công ty tài chính hoặc tổ chức yêu cầu sự tư vấn bảo mật của STEALIEN, các tin tặc mũ trắng của công ty sẽ xâm nhập vào mạng nội bộ hoặc trang web của khách hàng để tìm ra các điểm dễ bị tấn công và đề xuất các giải pháp ứng phó. Công nghệ của STEALIEN được công nhận rộng rãi với đối tượng khách hàng đa dạng bao gồm các công ty tư nhân, các tổ chức Chính phủ như chính quyền địa phương, cơ quan công tố. Một điểm mạnh khác của công ty là khuyến khích và hỗ trợ nhân viên nghiên cứu và phát triển riêng. Ông Shin Dong-hui cho biết thêm.





Ngoài các dự án nghiên cứu và phát triển của công ty, nhân viên có thể chọn các chủ đề nghiên cứu riêng và thực hiện chúng. Đôi khi, các dự án nghiên cứu riêng này cũng chứng minh được khả năng tạo ra lợi nhuận. Đây là một biện pháp rất hiệu quả bởi các nhân viên có thể làm những thứ họ yêu thích và công ty có thể hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm đó, tạo ra doanh thu.





Giải pháp bảo mật dành cho ứng dụng di động AppSuit





Các sản phẩm hàng đầu của STEALIEN bao gồm sê-ri giải pháp bảo mật ứng dụng dành cho thiết bị di động mang tên AppSuit, và hệ thống đào tạo về hack mạng Cyber Drill System. AppSuit ngăn chặn các tin tặc giả mạo hoặc sửa đổi ứng dụng, và chặn các cuộc tấn công xâm nhập vào bộ nhớ. Giải pháp này được dùng cho các ứng dụng điện thoại thông minh tại nhiều tập đoàn tài chính ở Hàn Quốc như ngân hàng Shinhan, ngân hàng Kookmin; hay các ứng dụng quản lý tài chính như Toss và Banksalad. Trong khi đó, hệ thống Cyber Drill System cung cấp nhiều tình huống về các cuộc tấn công mạng khác nhau. Nhờ mô phỏng các cuộc tấn công, hệ thống này giúp người dùng được đào tạo về tấn công và phòng thủ, để chuẩn bị cho các kiểu tấn công mới. Phó Giám đốc Shin Dong-hui chia sẻ.





AppSuit là một giải pháp bảo mật dành cho thiết bị di động. Ví dụ, trước khi ngân hàng phân phối một ứng dụng, tin tặc có thể giả mạo hoặc thay đổi ứng dụng và cài đặt mã độc vào ứng dụng. Nếu người dùng tải ứng dụng xuống, tin tặc có thể thực hiện các hành vi phi pháp qua ứng dụng giả mạo. Để ngăn chặn điều này, AppSuit bảo vệ ứng dụng trước các cuộc tấn công khác nhau nhờ công nghệ mã hóa khiến các tin tặc khó sửa đổi được. Nhờ đó, giải pháp này cho phép người dùng vận hành các ứng dụng trong một môi trường an toàn hơn.





Xây dựng đội ngũ nhân lực tài năng vững mạnh





Khi vấn đề an ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng, STEALIEN đã và đang phát triển nhanh chóng qua từng năm. Lúc mới thành lập, doanh thu của công ty trong năm đầu tiên là 450.000 USD, nhưng đã tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng 5 năm sau đó. Giám đốc Park Chan-am đã được Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc bình chọn là “doanh nhân đáng kính năm 2020”, trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử giành được giải thưởng này. Năm ngoái, STEALIEN đã lọt vào danh sách 200 công ty đạt tăng trưởng cao về phần mềm do Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông bình chọn. Trong bối cảnh môi trường kỹ thuật số ngày càng phải đối mặt với các mối đe dọa tấn công lớn trong mùa dịch COVID-19, nhiệm vụ tiếp theo của công ty là đảm bảo một nguồn nhân lực tài năng. Ông Shin Dong-hui chia sẻ.





Suy cho cùng, mọi phần mềm đều do con người tạo ra. Để xây dựng một phần mềm sáng tạo, điều quan trọng là các nhà phát triển phải xem xét nhiều yếu tố và tình huống khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi không ngừng nỗ lực để tìm kiếm nhân tài. Nếu người dùng đang tìm kiếm một giải pháp an ninh mạng, chúng tôi hy vọng họ nghĩ đến STEALIEN đầu tiên. Trong nội bộ, chúng tôi hy vọng tất cả nhân viên có thể làm những gì họ muốn và cảm thấy hứng thú, để tận hưởng cuộc sống. Đó là mục tiêu chính của công ty.





Ngành công nghệ thông tin của Hàn Quốc đã được toàn thế giới công nhận nhờ vào những tài năng tuyệt vời trong nhiều lĩnh vực. Mỗi nhân viên tại STEALIEN đại diện cho khả năng cạnh tranh và là vũ khí hữu hiệu của công ty. Doanh nghiệp đã xây dựng nền móng vững chắc trong ngành an ninh mạng trong nước với các giải pháp bảo mật ưu việt cho cả máy tính cá nhân lẫn ứng dụng di động. Với những nỗ lực nghiên cứu và phát triển không ngừng nghỉ, STEALIEN hứa hẹn sẽ phát triển thành một công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu bằng năng lực công nghệ xuất sắc.