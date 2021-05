Tomorrow X Together phát hành album chính thức thứ 2 ngày 31/5

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nhạc thần tượng đại diện thế hệ thứ 4 Tomorrow X Together (TXT) ngày 25/5 đã công bố trên tài khoản mạng xã hội chính thức tracklist cho album chính thức thứ 2 mang tên “The Chaos Chapter : Freeze”, dự kiến phát hành vào ngày 31/5 tới.

Album mới này của Tomorrow X Together sẽ có tổng cộng 8 ca khúc, mở đầu là “Anti-Romantic, tiếp đến là ca khúc chủ đề “I Know Love You” (hợp tác cùng nữ ca sĩ Seori), và sau đó lần lượt là “Magic”, “Ice Cream”, “Balance Game”, “No Rules”, “Dear Sputnik”, “Frost”.

Trong đó, ca khúc chủ đề “I Know Love You” có sự tham gia sáng tác của các nhà sản xuất thuộc công ty HYPE gồm Slow Rabbit, Bang Si-hyuk (nghệ danh: “hitman” bang), cùng với ca nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ Rock Hip-hop Mỹ Mod Sun và No Love For The Middle Child. Đặc biêt, trưởng nhóm RM của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã tham gia viết lời cho ca khúc này.

Ca khúc “Anti-Romantic” được sáng tác bởi nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ Alex Hope cùng Salem Ilese. Trong khi đó, nhạc phẩm “Frost” có sự tham gia sáng tác của nghệ sĩ Ashnikko hiện đang hoạt động chủ yếu ở London (Anh).

Ngoài ra, tất cả 5 thành viên của Tomorrow X Together đều đã trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác các ca khúc trong album lần này, thể hiện năng lực âm nhạc trưởng thành, nhằm lan tỏa âm nhạc của nhóm ra rộng hơn trên toàn thế giới.

Hiện tại, album “The Chaos Chapter : Freeze” của Tomorrow X Together đã đạt hơn 670.000 bản đặt mua trước. Sản phẩm sẽ chính thức được tung lên kệ vào lúc 6 giờ chiều ngày 31/5 (giờ Hàn Quốc).