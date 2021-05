[Vietnam Reaction] 8Kpop #24 – 불어온다 (Not The End) (Highlight) 3년 7개월만의 완전체 컴백! 오랫동안 머물 이 바람

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**

Bản dịch lời bài hát 불어온다 (Not The End, Thổi vào anh cơn gió ấm) (Highlight):





[Lời 1]

Anh đặt hy vọng

Mà mọi người nói anh sẽ mệt mỏi hơn đấy

Vậy thì sao chứ?





Anh luôn tin em như một lẻ hiển nhiên

Rằng mùa đông lạnh giá qua đi rồi mùa xuân sẽ tới





Những khoảnh khắc chúng ta trải qua cùng nhau

Hình bóng em chẳng thể quên được

Vẫn ở lại nơi đây





[Điệp khúc]

Những khoảng thời gian đã dừng nơi em

Lại đánh thức anh khỏi băng giá





I'm still here, It's not the end

Still here, It's not the end

I'm still here, It's not the end





Sự chờ đợi chẳng thấy hồi kết

Chỗ dựa quá quen thuộc

Where are you (Em đang nơi đâu?)

Anh đang gọi em đấy





Trái tim anh bị nuốt chửng trong bóng tối

Đã che lấp đôi mắt anh chỉ ngoại trừ em

Where are you (Em đang nơi đâu?)

I'm still here, It's not the end





[Lời 2]

Nhẹ nhàng như làn gió xuân ấm áp khẽ ôm lấy anh

Như thể hai ta vẫn luôn kề bên nhau





Nhắm mắt lại, anh tưởng như chạm vào tay em

Và giọng em khẽ gọi anh

Mọi thứ thật rõ ràng như thế





[Lặp lại điệp khúc]





Với anh ngay lúc này, Um

Bỗng nhiên ở nơi này

Em thổi vào anh cơn gió ấm





Ngay lúc này, em vẫn thổi cơn gió ấm hướng về anh

Khi cơn gió ấm khẽ lướt qua anh





Em như đang tiến bước về phía anh

Và lại thổi vào anh cơn gió ấm





I'm still here, It's not the end

Still here, It's not the end

I'm still here, It's not the end