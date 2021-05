TWICE lần đầu biểu diễn tại chương trình “The Ellen DeGeneres Show”

ⓒ JYP Entertainment

Công ty chủ quản YG Entertainment ngày 26/5 đã bất ngờ công bố lịch trình comeback của nhóm nhạc nữ TWICE trên kênh SNS chính thức, trước thềm nhóm phát hành album mini mới mang tên “Taste of Love”.

Theo đó, TWICE dự kiến sẽ gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu vào ngày 9/6 (giờ địa phương) tại talk show mang tên “The Ellen DeGeneres Show”, một chương trình nổi tiếng của đài NBC (Mỹ). Trước đó, nhóm đã gây chú ý và nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ quốc tế khi tham gia chương trình “TIME 100 Talks vào tháng 1 và talk show “The Kelly Clarkson Show” của đài NBC vào tháng 4 vừa qua.

Ngoài ra, TWICE sẽ quảng bá sản phẩm mới, bắt đầu với việc công bố trailer và tracklists vào ngày 31/5, tung ảnh teaser từ ngày 1-3/6, phát hành “'Spotify Enhanced Album : Pre” vào ngày 4/6, công bố teaser MV trong ngày 7-8/6. Sau đó, nhóm sẽ phát hành trước ca khúc chủ đề trên các trang nhạc số cùng MV ca khúc vào lúc 6 giờ chiều ngày 9/6 (giờ Hàn Quốc). Trước đó, trưa cùng ngày, nhóm sẽ tổ chức showcase kỷ niệm comeback mang tên “With TWICE : Tasting the “Taste of Love””. Và album mini mới của TWICE sẽ chính thức được trình làng vào lúc 1 giờ chiều ngày 11/6 (giờ miền Đông nước Mỹ).