BTS tái xuất trong show trò chuyện đêm khuya cùng Stephen Colbert của đài CBS

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã trình diễn ca khúc tiếng Anh mới “Butter” trên sân khấu chương trình “The Late Show With Stephen Colbert”, một talk show đêm khuya ăn khách của đài CBS (Mỹ), phát sóng vào ngày 25/5 (giờ địa phương). Đây là lần trở lại của BTS trên sân khấu của chương trình này sau hai năm kể từ 5/2019.

Trong chương trình phát sóng năm 2019, người dẫn chương trình Stephen Colbert đã hóa trang thành Ed Sullivan, người dẫn chương trình “The Ed Sullivan show” mà nhóm nhạc Anh The Beatles lần đầu tiên xuất hiện trong một show truyền hình tại Mỹ. Khi đó, Stephen Colbert giới thiệu BTS là “ngôi sao quốc tế xuất hiện trong một show truyền hình của Mỹ sau nhóm nhạc The Beatle cách đây 55 năm 3 tháng 6 ngày”. Và nhóm BTS đã có màn bùng nổ với ca khúc “Boy With Luv” (hợp tác cùng Halsey) trong chương trình thời điểm đó.

Trở lại trong chương trình lần này, BTS đã trình diễn ca khúc “Butter” mới phát hành ngày 21/5 vừa qua. 7 chàng trai xuất hiện trong những bộ vét đen lịch lãm, trình diễn những vũ điệu cuốn hút, động tác và di chuyển tự nhiên, năng động, đầy màu sắc, thu hút mọi ánh nhìn của khán giả.

Mặc khác, BTS dự kiến sẽ tham gia chuỗi biểu diễn âm nhạc mùa hè của Mỹ mang tên “2021 Good Morning America Summer Concert Series” của đài ABC trong ngày 28/5.