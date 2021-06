Joy (Red Velvet) sắp ra mắt sản phẩm solo

ⓒ SM Entertainment

Trên tài khoản Youtube và kênh V LIVE chính thức của nhóm nhạc nữ Red Velvet ngày 28/5 đã đăng tải video giới thiệu ca khúc sẽ có mặt trong album solo “Hello” của thành viên Joy, dự kiến phát hành vào ngày 31/5 tới.

Video giới thiệu bài hát “Day By Day” với giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, khiến người hâm mộ vô cùng kỳ vọng về sản phẩm ra mắt sự nghiệp solo của Joy. Trong ngày 29/5, Joy dự kiến sẽ đăng tải video giới thiệu ca khúc thứ hai nằm trong album là “Be There For You”.

Trong album đặc biệt này, Joy sẽ remake tổng cộng 6 ca khúc đình đám những thập niên 1990 và 2000, trong đó bao gồm ca khúc chủ đề “Hello” của ca sĩ Park Hye-kyoung phát hành vào năm 2003, cùng “Je T’aime”, “Day By Day”, “If Only”, “Be There For You”.

Người hâm mộ có thể đón nghe album đặc biệt của Joy trên các trang nhạc số từ ngày 31/5. Album vật lý sẽ được phát hành vào ngày 3/6.