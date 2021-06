Thành viên: Kim Yong-jun, Kim Jin-ho, Lee Seok-hoon

Công ty quản lý: Stone Music Entertainment

Hoạt động từ: 2004

Thể loại: K-pop, R&B





SG Wannabe ra mắt vào năm 2004 với đĩa đơn “Timeless” và gồm các thành viên Kim Yong-jun, Kim Jin-ho và Chae Dong-ha. Năm 2008, Chae Dong-ha rời nhóm và Lee Seok-hoon gia nhập với tư cách thành viên mới. Nhóm đã trải qua một thời gian gián đoạn hoạt động kéo dài vào năm 2011 khi các thành viên tập trung vào sự nghiệp solo và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2015, SG Wannabe đã trở lại cùng album “The Voice”. Các bài hát hit trước đó của nhóm gần đây bỗng thu hút sự chú ý của công chúng và quay trở lại trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước sau khi nhóm xuất hiện trên chương trình “Dạo chơi cùng Yoo” (Hangout với Yoo) vào tháng 3 vừa qua.





Hoàn chỉnh, Best & Live

Do You Remember (live, 2021)

Gift from SG Wanna Be (studio, 2009)

Rainbow (studio, 2009)

My Friend (studio, 2008)

Story in New York (studio, 2007)

The Sentimental Chord (studio, 2007)

The Precious History (best, 2006)

The 3rd Masterpiece (studio, 2006)

Classic Odyssey: Remake (remake, 2005)

Saldaga (studio, 2005)

SG Wanna Be+ (studio, 2004)





Singles & Eps

Let’s Meet Up Now

Our Days (EP, 2016)

The Voice (Ep, 2015)

Page One (single, 2011)

Love Rule (single, 2011)

SG Wannabe 7 Part 2 (EP, 2011)

Running (single, 2010)

SG Wannabe 7 part 1 (EP, 2010)

Winter Tree (digital, 2010)

I Love you (single, 2009)

Smiling Goodbye (single, 2009)

In the Rain (single, 2008)

Saldaga (single, 2008)

Get Along Together (single, 2008)

I Miss You (single, 2008)

Like the First Time (single, 2008)

Must Have Love (single, 2006)

Only Wind Only Wind (digital, 2006)