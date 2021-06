ⓒYONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh P4G

Với chủ đề “Thực hiện tầm nhìn trung hòa carbon thông qua phục hồi xanh bao trùm”, Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) đã diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc). Đây là hội nghị lần thứ hai, nối tiếp hội nghị lần thứ nhất tại Copenhagen, Đan Mạch năm 2018, và là hội nghị thượng đỉnh đa phương đầu tiên ở lĩnh vực môi trường diễn ra tại Hàn Quốc. Lãnh đạo thượng đỉnh, quan chức cấp cao đến từ khoảng 50 nước, và lãnh đạo hơn 20 tổ chức quốc tế đã tham dự sự kiện được tổ chức trực tuyến. P4G là một cơ chế thảo luận quốc tế về đối tác Nhà nước - tư nhân ở lĩnh vực kinh tế xanh, nhằm đối phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ diễn ra tại Colombia năm 2023.





“Tuyên bố Seoul”

Hội nghị thượng đỉnh P4G đã thông qua “Tuyên bố Seoul” có nội dung nhấn mạnh về vai trò của các nước phát triển vì phục hồi xanh bao trùm và sự hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển. Tuyên bố chỉ ra rằng khủng hoảng khí hậu không còn dừng lại ở vấn đề môi trường, mà đang trở thành mối uy hiếp toàn cầu hết sức cấp bách, ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân quyền. Tuyên bố đưa ra phương án giải quyết là đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng thông qua mở rộng tỷ trọng phát điện năng lượng tái tạo, như năng lượng Mặt trời, gió. Các nước nhất trí khuyến khích tìm kiếm phương án nhằm giảm dần sử dụng than đá, dừng hỗ trợ tài chính công cho các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá ở nước ngoài, thúc đẩy sử dụng hydro xanh ở các lĩnh vực khó cắt giảm carbon. Ngoài ra, các bên còn nhất trí tăng cường hợp tác nhằm tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra vào tháng 11 tới. Tuyên bố cũng ghi nội dung “nỗ lực kìm hãm nhiệt độ Trái đất nóng lên dưới 1,5 độ C”. Đây cũng là mục tiêu được đề cập trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, kiểm soát nhiệt độ toàn cầu tăng lên dưới 1,5 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa cho tới năm 2100. Năm nay là năm khởi đầu thực hiện nội dung này. Về “giải quyết vấn đề ô nhiễm biển”, một chủ đề mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất thảo luận tại hội nghị, Tuyên bố Seoul ghi rõ các nước đồng thuận về việc cần đoàn kết quốc tế để giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển, đẩy mạnh tính bền vững của đại dương thông qua việc cắt giảm dần carbon trong ngành vận tải biển, nỗ lực để ngăn ngừa phát sinh thêm ô nhiễm trên biển.





Ý nghĩa và thành quả

Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Han Jeoung-ae đánh giá thành quả quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh P4G lần này đó là nội dung cam kết về việc hỗ trợ các nước đang phát triển, phương án hành động vì khí hậu và môi trường một cách quyết liệt hơn, nhằm thực hiện trung hòa carbon. Trên thực tế, Hàn Quốc đã đi đầu trong việc mở rộng dự án hợp tác với các nước đang phát triển, hối thúc sự tham gia của cộng đồng quốc tế. Dựa trên thành quả hội nghị, Chính phủ Seoul có kế hoạch tích cực đi tiên phong trong việc thảo luận thực hiện trung hòa carbon thông qua phục hồi xanh bao trùm tại các diễn đàn quốc tế sắp sửa diễn ra, từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vào tháng 6 cho tới COP26 tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, các tổ chức môi trường lại đang chỉ trích Tuyên bố Seoul chỉ có những lời nói suông, và suốt hai ngày họp, Hội nghị thượng đỉnh P4G không đưa ra được bất cứ đối sách thực tiễn và hiệu quả phù hợp với thực trạng khủng hoảng khí hậu đang rất nguy cấp như hiện nay.