Ban nhạc Anh Coldplay công bố MV ca khúc mới phối hợp với nhóm nhảy Hàn Quốc

Ban nhạc rock Coldplay của Anh ngày 8/6 (giờ địa phương) đã đăng tải trên kênh Youtube MV single mới “Higher Power” vừa phát hành vào tháng trước. MV lần này của Coldplay có sự hợp tác của nhóm nhảy hiện đại Hàn Quốc Ambiguous Dance Company.

Lấy bối cảnh là một thành phố đổ nát, MV được dựng như một bộ phim khoa học viễn tưởng ngắn sử dụng hiệu ứng đồ họa, được nhào nặn bởi đạo diễn nổi tiếng Dave Meyers, người từng nhận được giải thưởng Grammy (Mỹ).

Trong MV, các vũ công của Ambiguous Dance Company hóa thân thành người ngoài hành tinh, xuất hiện dưới dạng hình ảnh ba chiều (hologram) vây quanh lấy Chris Martin đang lang thang trên một con phố. Tất cả đều cùng hòa nhau trong các điệu nhảy độc đáo, hòa quyện với lời ca chất chứa hy vọng rằng “sức mạnh tình yêu mãnh liệt của em sẽ vực dậy được anh”.

Trước đó, Coldplay đã công bố đoạn video trình diễn kết hợp cùng với Ambiguous Dance Company, và cũng từng trình diễn ca khúc này với sự xuất hiện của nhóm nhảy Hàn Quốc theo hình thức hologram trên sân khấu mở màn lễ khai mạc Lễ trao giải BRIT, giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Anh.

Ambiguous Dance Company được thành lập năm 2011, là một nhóm nghệ thuật do giám đốc nghệ thuật Kim Bo-ram dẫn dắt. Trước đó, nhóm từng gây chú ý lớn trong và ngoài nước nhờ đoạn video quảng bá của Tổng cục du lịch Hàn Quốc mang tên “Feel the Rhythm of KOREA: SEOUL”, kết hợp cùng nhóm nhạc truyền thống Leenalchi.