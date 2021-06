Hàn Quốc xúc tiến mở cửa dần du lịch quốc tế

ⓒYONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/6 công bố sẽ xúc tiến ký kết hiệp định “Travel Bubble” (Bong bóng du lịch), tức “Khu vực an toàn du lịch”, với các nước có độ tin cậy cao về phòng dịch.

Cho phép du lịch ghép đoàn quốc tế với người đã tiêm vắc-xin

“Travel Bubble” có nghĩa là tự do di chuyển bên trong “bong bóng”, cho phép người dân hai quốc gia tin tưởng về công tác phòng dịch được miễn cách ly và du lịch tự do. Tuy nhiên, khách du lịch sẽ phải đi theo đoàn, bị cấm hoặc hạn chế các hoạt động riêng lẻ bên ngoài. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 8/6 phát biểu việc các quốc gia hạn chế đi lại trong thời gian dài do dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp hàng không, du lịch; và có rất nhiều người dân đang mong mỏi nối lại du lịch quốc tế. Chính phủ dự kiến sẽ bắt đầu cho phép du lịch ghép đoàn quốc tế từ tháng 7. Người dân đã tiêm phòng, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi xuất, nhập cảnh sẽ có thể du lịch quốc tế mà không bị cách ly phòng dịch.

Bối cảnh

Việc Chính phủ cho phép du lịch nước ngoài, dù vẫn ở mức hạn chế, là một biện pháp cân nhắc tới những thiệt hại nghiêm trọng của ngành hàng không, du lịch, cũng như sự mệt mỏi tích tụ của người dân trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đang được đẩy nhanh thuận lợi, Hàn Quốc được cho là sẽ thực hiện được mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11. Mặc dù số ca số ca nhiễm mới trong ngày vẫn chưa giảm, nhưng hiện duy trì ở mức nhất định, và tình hình có những chuyển biến rõ nét hơn nhờ công tác tiêm chủng được đẩy mạnh. Giờ là lúc cần đặt những bước đi thận trọng, hướng tới hồi phục cuộc sống thường nhật.

Mỹ gần đây đã hạ cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc xuống mức thấp nhất là mức 1, thể hiện sự đánh giá khách quan đối với tình hình tại Hàn Quốc. Hồi tháng 3 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc cũng từng đề cập tới việc xúc tiến “Bong bóng du lịch”, nhưng đã bị sụp đổ do dịch COVID-19 tái bùng phát. Giờ đây, tình hình hoàn toàn khác trước khi vắc-xin đang trở thành một vũ khí mới. Trong thời gian qua, Chính phủ Seoul được cho đã thăm dò ý định và đàm phán xúc tiến ký kết thỏa thuận về “Bong bóng du lịch” với các quốc gia, khu vực có độ tin cậy cao về công tác phòng dịch như Singapore, Thái Lan, Đài Loan, đảo Guam và Saipan (Mỹ).

Hiệu quả kỳ vọng và bài toán đặt ra

Việc mở cửa dần du lịch quốc tế mang ý nghĩa rất lớn, là tín hiệu cho thấy sự hồi phục cuộc sống thường nhật, đúng như phát biểu của Thủ tướng Kim Boo-kyum. Giới doanh nghiệp hàng không, lữ hành đang hết sức kỳ vọng về biện pháp nới lỏng này của Chính phủ. Đây là “bàn đạp hồi sinh” cho những doanh nghiệp đã lao đao trong suốt thời gian dài vì dịch COVID-19. Giới doanh nghiệp dự báo khoảng 30% người dân đã tiêm phòng vắc-xin có mong muốn đi du lịch, hình thành nên thị trường du lịch quy mô tương đương một nửa so với năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch. Thực tế đang cho thấy có rất nhiều nhu cầu tiềm năng. Trên một trang thương mại điện tử trực tuyến, lượng đặt vé máy bay quốc tế trong vòng một tuần từ 27/5 tới 2/6 đã tăng vọt tới 442% so với một tuần trước đó. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến lo ngại việc mở cửa du lịch sẽ có thể dẫn tới tái bùng phát COVID-19. Do vậy, Chính phủ cần thảo luận chặt chẽ với nước có ý định xúc tiến, không để xảy ra lỗ hổng nào trong công tác phòng dịch khi thiết lập “Khu vực an toàn du lịch quốc tế”.