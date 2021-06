Taste of Love (TWICE)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 트와이스(TWICE)

Tên album / Đĩa đơn: Taste of Love

Ngày phát hành: 11/06/2021

Ca khúc

Alcohol-Free First Time Scandal Conversation Baby Blue Love SOS CRY FOR ME (English Ver.) (CD Only) (Bản tiếng Anh) (Chỉ ở phiên bản đĩa CD)

Giới thiệu

Twice phát hành album mới mang tên “Taste of Love” với đội hình đầy đủ 9 thành viên vào ngày 11/6, “đánh cắp” trái tim người hâm mộ bằng vẻ đẹp tươi sáng và giọng hát ngọt ngào.

Ngay từ tựa đề, album đã thể hiện concept mà lần này Twice hướng đến là vô cùng ngọt ngào, tràn đầy tình yêu. Ca khúc chủ đề “Alcohol-Free” được công chúng đánh giá có phần beat “chill” nhất trong tất cả các tác phẩm âm nhạc do “bố” Park Jin-young - JYP sáng tác. Bên cạnh đó, nét trẻ trung, đáng yêu cũng là điểm khiến khán thính giả đắm chìm trong “hương vị tình yêu” của Twice.