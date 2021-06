Bất Động Sản Trừ Tà (Sell Your Haunted House)

Tên tiếng Hàn: 대박부동산

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Jang Na-ra, Jung Yong-hwa, Kang Mal-geum, Kang Hong-seok

Đạo diễn: Park Jin-seok, Lee Woong-hee

Kịch bản: Ha Su-jin, Lee Yeong-hwa, Jeong Yeon-seo

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 14/4/2021 ~ 9/6/2021

Số tập: 16





Giới Thiệu:

Đúng như tên gọi, Bất Động Sản Trừ Tà là bộ phim kể về Hong Ji-ah, một bậc thầy trừ tà nhưng lại điều hành một công ty bất động sản. Công việc của cô là loại bỏ những linh hồn ma quỷ khỏi các khu đất bị ma ám và sau đó bán chúng, nhưng cô đồng thời cũng làm sáng tỏ những câu chuyện kỳ lạ trong quá trình trừ tà.





Hong Ji-ah, diễn viên Jang Na-ra

Hong Ji-ah là một bậc thầy trừ tà tài ba với ý chí kiên cường và quyết đoán. Cô còn có khả năng võ thuật không thua kém gì những người lính đặc công. Tuy là một pháp sư trừ tà nhưng Ji-ah lại không thể siêu thoát được cho mẹ của mình. Vì vậy, cô đã sống cùng với linh hồn của mẹ trong suốt 20 năm. Một ngày nọ, Ji-ah gặp Oh In-beom, người mà cô cho là một “ông đồng”. Anh ấy có thể chất vô cùng đặc biệt mà cô chưa từng thấy qua trước đây. Ji-ah bắt đầu hợp tác với Oh In-beom và hy vọng rằng anh có thể giúp mẹ cô siêu thoát.





Oh In-beom, diễn viên Jung Yong-hwa

Oh In-beom là một kẻ lừa đảo chuyên kiếm tiền từ việc giả danh pháp sư trừ tà dù bản thân anh không hề tin có ma quỷ. In-beom sở hữu vẻ bề ngoài hoàn hảo với giọng nói truyền cảm và khả năng phán đoán nhanh nhạy dựa trên óc quan sát và logic tuyệt vời. Anh thuộc tuýp người dù ngày mai có trở thành kẻ vô gia cư đi chăng nữa, thì hôm nay cũng nhất định phải tận hưởng hạnh phúc, như ngồi nhâm nhi ly rượu bên quầy bar mini của một khách sạn hạng sang nào đấy. Trong một phi vụ làm ăn liên quan tới một chung cư bị ma ám, không may Oh In-beom đã bị pháp sư thực thụ Hong Ji-ah nẫng tay trên. Cùng với đó, anh đã vô cùng sốc khi biết bản thân mình mang thể chất của các “ông đồng bà cốt”, tức những người yếu bóng vía, dễ bị ma nhập.





Thư ký Joo Hwa-jeong, diễn viên Kang Mal-Geum

Joo Hwa-jeong là người có tính cách vô cùng lịch sự và hòa nhã, và là một thư ký luôn luôn nở nụ cười trên môi dù có gặp phải bất kỳ vị khách hàng khó tính nào. Khi còn nhỏ, Hwa-jeong đã nhận được ân huệ lớn từ Hong Mi-jin (mẹ của Hong Ji-ah), nên cô đã ở bên cạnh và đồng hành cùng Ji-ah trên con đường kinh doanh bất động sản trừ tà trong suốt 10 năm nay.





Trưởng phòng Huh Ji-chul, diễn viên Kang Hong-seok

Huh Ji-chul là người chịu trách nhiệm thu thập thông tin trên mạng internet của văn phòng bất động sản Daebak. Sau khi bỏ học cấp ba, anh đã tin tưởng và đi theo Oh In-beom một cách vô điều kiện. Ji-chul cho rằng In-beom là người duy nhất vẫn coi anh là người có ích, dù anh đã từng có tiền án. Ji-chul là một kẻ lừa đảo có lương tâm với hơn 5 tài khoản trong ngân hàng. Mặc dù đó là số tiền kiếm được do lừa đảo, nhưng mơ ước của anh ấy là dùng số tiền dành dụm, tiết kiệm đó để mua cho mẹ và các em một ngôi nhà ở thành phố.