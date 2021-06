Công ty quản lý: P Nation

Hoạt động từ: 2014

Thể loại: K-pop, R&B, Neo soul, Hip-hop





Heize (tên thật: Jang Da-hye) là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Cô hiện là “gà nhà” của P Nation do nam ca sĩ đình đám Psy dẫn dắt. Heize ra mắt năm 2014 với album “Heize” và thu hút chú ý sau khi xuất hiện trong mùa hai của chương trình âm nhạc sống còn dành riêng cho các nữ rapper “Unpretty Rapstar” (Mnet). Tháng 5/2021, Heize trở lại với album thứ 7 mang tên “Happen” và đây cũng là sản phẩm đầu tiên của cô sau khi về đầu quân cho P Nation.





She’s Fine (Phòng thu, 2019)





Singles & Eps

HAPPEN (EP, 2021)

Lyricist (EP, 2020)

Late Autumn (EP, 2019)

Run to You (single, 2019)

First Sight (single, 2018)

Wind (EP, 2018)

In the Time Spent With You (single, 2017)

/// (You, Clouds, Rain) (EP, 2017)

저별 (Star) (single, 2016)

And July (EP, 2016)

Don’t Come Back (single, 2016)

Lil’ Something (single, 2016)

Pume Sweet Pume (single, 2015)

My Boyfriend Says Thank You (single, 2015)

Heize (single, 2014)

After I’ve Wandered A Bit (single, 2014)