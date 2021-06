Phong trào phát triển chiều cao của Bắc Triều Tiên

ⓒ Getty Images Bank

Nhu cầu phát triển chiều cao ngày càng tăng với cả nam lẫn nữ trong xã hội hiện đại là nguyên nhân khiến nhiều bậc phụ huynh tìm đến các thực phẩm và các môn thể thao, thậm chí là tiêm bổ sung dinh dưỡng để tăng trưởng chiều cao cho con cái. Ở Bắc Triều Tiên, một phong trào phát triển chiều cao cũng đã diễn ra trên toàn quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong trào này của miền Bắc cùng tiến sĩ Heo Jeong-pil đến từ Viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên học thuộc Đại học Dongguk.

Sự quan tâm của Bắc Triều Tiên đến chiều cao người dân

Do bản chất của chế độ, Bắc Triều Tiên không thể hiện trực tiếp ra bên ngoài nhu cầu về chiều cao. Tuy nhiên, có thể gián tiếp thấy được sự quan tâm và nỗ lực phát triển chiều cao của người dân nước này qua các phương tiện truyền thông và thực phẩm. Miền Bắc khuyến khích các bài tập hay môn thể thao giúp tăng chiều cao như nhảy cao, bóng rổ và bóng chuyền. Trang đầu tiên của sách giáo khoa môn thể dục cũng có nội dung khuyên học sinh hoạt động thể chất để phát triển chiều cao. Khác với Hàn Quốc, các trường học ở Bắc Triều Tiên còn tổ chức các lớp thể dục tập trung phát triển chiều cao, cho thấy sự chú trọng của miền Bắc về vấn đề này.

Lý do chiều cao trung bình của Bắc Triều Tiên thấp hơn Hàn Quốc

Năm 1914, phụ nữ miền Bắc có chiều cao trung bình 149,1 cm, cao hơn so với phụ nữ miền Nam. Năm 2014, chiều cao của nam giới và nữ giới miền Bắc tuy có tăng lên lần lượt là 172 cm và 159 cm nhưng vẫn thấp hơn chỉ số chiều cao ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ yếu tố lớn nhất là do dinh dưỡng kém. Sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời vào năm 1994, Bắc Triều Tiên đã phải trải qua thời kỳ “cuộc hành quân gian khổ” cực kỳ khó khăn từ năm 1995 đến năm 1998. Tình trạng thiếu lương thực trầm trọng vào thời điểm đó là nguyên nhân khiến người dân nước này thấp bé hơn so với những quốc gia khác.

Phong trào phát triển chiều cao tại miền Bắc dưới thời hai cố Chủ tịch

Hai cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên đều từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển chiều cao. Điều 32 của Luật thể dục thể thao được cố Chủ tịch Kim Jong-il ban hành năm 1997 quy định phải nâng cao sức khỏe người dân, phát triển chiều cao học sinh và thanh thiếu niên, hướng tới một cơ thể cân đối. Phong trào phát triển chiều cao dưới thời cố Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng khuyến khích toàn dân chuẩn bị tốt cho công tác lao động và bảo vệ Tổ quốc thông qua thể dục thể thao. Chính phủ cố Chủ tịch Kim Jong-il thực hiện phong trào phát triển chiều cao bằng cách khuyến khích môn bóng rổ và các bài tập nhảy trong nhà một cách chuyên môn hơn.

Phong trào phát triển chiều cao của miền Bắc dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un

Năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chỉ thị xây dựng Bắc Triều Tiên thành một cường quốc thể thao dựa trên tinh thần cuộc đấu tranh cách mạng trên núi Baekdu (Bạch Đầu) và mở ra một thời kỳ hoàng kim mới. Từ năm 2012 đến năm 2015, miền Bắc đã xây dựng nhiều phòng tập thể thao và các cơ sở văn hóa để tạo môi trường tập luyện tốt hơn cho người dân. Các nghiên cứu của nước này cũng chỉ ra rằng bóng rổ, các bài tập nhảy xa và bật nhảy tại chỗ có tác dụng giúp tăng chiều cao. Ngày 31/3/2019, Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, có bài viết khẳng định nghỉ ngơi hai tiếng sau bữa tối rồi tập thể dục sẽ kích thích tiết hormone tăng trưởng nhiều hơn bình thường. Tháng 8/2019, một phương tiện truyền thông tuyên truyền miền Bắc đã đăng một bài viết về sản phẩm mũ và băng đô cài tóc hoạt tính giúp thúc đẩy tăng trưởng chiều cao, cho thấy Bình Nhưỡng sẽ tích cực tiến hành nhiều nghiên cứu sâu rộng ở lĩnh vực này.

Theo báo cáo chung "Ước tính về tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em năm 2021” của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng thế giới (WB) công bố ngày 5/5, tỷ lệ trẻ em Bắc Triều Tiên dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trong năm 2020 là 18,2% (317.800 trẻ), cải thiện hơn so với mức 26,1% của năm 2012, nhưng vẫn thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế. Báo cáo chỉ ra rằng suy dinh dưỡng sẽ dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng như không thể tăng trưởng chiều cao hoặc chậm phát triển trí não. Có thể thấy một chế độ dinh dưỡng hợp lý nên trở thành ưu tiên hàng đầu trong phong trào phát triển chiều cao của miền Bắc.