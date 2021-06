ⓒKBS News

Từ ngày 1/7, Hàn Quốc bắt đầu mở rộng áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng với các doanh nghiệp dưới 50 nhân viên. Các tổ chức kinh tế đang đề nghị Chính phủ hoãn thực thi trong thời điểm hiện nay, do các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19.

Chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng

Chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng được áp dụng nhằm cải thiện vấn đề thời gian làm việc “dài bậc nhất thế giới” của người lao động Hàn Quốc. Tháng 2/2018, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Luật tiêu chuẩn lao động quy định về chế độ này. Ban đầu, chế độ dự kiến được thực thi với các doanh nghiệp có trên 300 nhân viên từ ngày 1/7 cùng năm. Tuy nhiên, Chính phủ đã cho các doanh nghiệp thêm 6 tháng để được “hướng dẫn thực hiện”. Sau đó, các doanh nghiệp quy mô từ 50-299 nhân viên cũng được hoãn thực thi một năm, thay vì từ năm 2020 như kế hoạch ban đầu. Trong thời gian này, các doanh nghiệp sẽ vẫn phải thực thi quy định, nhưng không bị xử phạt nếu vi phạm.

Phản ứng của các tổ chức kinh tế

5 tổ chức kinh tế lớn của Hàn Quốc gồm Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA), Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) và Liên đoàn doanh nghiệp tầm trung Hàn Quốc (FOMEK) ngày 14/6 đã ra tuyên bố chung. Trong đó, các tổ chức kinh tế chỉ ra rằng trong tình cảnh khó khăn do dịch bệnh, việc Chính phủ thực hiện chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ trong khi không hề có đối sách bổ sung nào sẽ gây ra cú sốc cho các doanh nghiệp. Chính phủ phải tạo thêm thời gian chuẩn bị cho các doanh nghiệp dưới 50 nhân viên, tương tự như đã làm với các doanh nghiệp trên 300 nhân viên và từ 50-299 nhân viên do các doanh nghiệp này có quy mô nhỏ, năng lực đối phó kém hơn. Đặc biệt, các doanh nghiệp dưới 50 nhân viên đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tuyển thêm nhân lực, nhất là ngành xây dựng, đóng tàu, những lĩnh vực cần lao động tay nghề cao. Lập luận của giới doanh nghiệp là điều hoàn toàn có thể được chấp nhận. Lao động trong nước thường có chiều hướng tránh các công việc nguy hiểm, độc hại, nên các doanh nghiệp thường phải tuyển dụng nhân lực nước ngoài. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 mà vấn đề nguồn cung nhân lực nước ngoài hiện đang gặp khó khăn. Trong tình hình này, nếu Chính phủ áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có thể trụ vững. Do vậy, giới doanh nghiệp cho rằng Chính phủ cần tạo thêm thời gian và lập đối sách bổ sung cho doanh nghiệp trước khi thực hiện.

Thời gian hướng dẫn và đối sách bổ sung

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng do luật đã được sửa đổi từ năm 2018, tới nay đã có đủ thời gian để các doanh nghiệp có thể chuẩn bị. Hơn nữa, dù có cho thêm thời gian thì tình hình vẫn không thể khác đi nhiều, nên tốt hơn là thực thi ngay. Nếu như áp dụng theo đúng kế hoạch thì Chính phủ cần phải lập các đối sách bổ sung như tăng cường năng lực cạnh tranh, giải quyết vấn đề nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn, phương án vận hành chế độ một cách linh hoạt. Các chuyên gia đề xuất đối sách bổ sung đó là mở rộng thời gian cấp phép và nới lỏng quy trình cấp phép triển khai “chế độ làm thêm giờ đặc biệt” áp dụng khi khối lượng công việc tăng đột biến vì lý do nhất thời; giảm nhẹ điều kiện, quy trình về “chế độ thời gian làm việc linh hoạt”.