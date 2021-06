Ban nhạc YB của Hàn Quốc tham gia dự án kỷ niệm của ban nhạc rock huyền thoại Metallica

ⓒ Universal Music

Theo hãng thu âm lớn nhất thế giới Universal Music, ban nhạc rock huyền thoại của Mỹ Metallica sẽ phát hành album “The Metallica Blacklist”, thuộc dự án kỷ niệm 30 năm phát hành album “The Black Album”, vào ngày 10/9 tới.

Dự án trên có sự tham gia của tổng cộng 53 nhóm nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ ở nhiều dòng nhạc đa dạng, đến từ nhiều nền văn hóa và quốc gia khác nhau. Trong đó có các ngôi sao nổi tiếng toàn cầu như Elton John, Miley Cyrus, Yo-Yo Ma, Juanes. Các nghệ sĩ tham gia sẽ cover lại ca khúc bản thân yêu thích nhất trong “The Black Album”.

Đại diện Hàn Quốc góp mặt trong album của ban nhạc Metallica là ban nhạc YB, thể hiện lại ca khúc “Sad But True” theo màu sắc riêng. Đặc biệt, lợi nhuận thu được trong dự án lần này sẽ được các nghệ sĩ quyên góp toàn bộ cho quỹ “All Within My Hands Foundation” của ban nhạc Metallica và một tổ chức từ thiện mà nghệ sĩ tự chọn. Ban YB đã quyết định quyên góp cho tổ chức “Green Korea” và quỹ từ thiện của Metallica.

“The Black Album” được phát hành năm 1991, mang đến những thành công vang dội trong sự nghiệp âm nhạc của Metallica, như nhận giải thưởng Grammy, và nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia.

Ban nhạc Metallica thành lập năm 1981, phát hành album đầu tay “Kill ‘Em All” vào năm 1983, là một ban nhạc rock vô cùng thành công và có tầm ảnh hưởng nhất.