Concert đầu tiên của ban nhạc The Volunteers bán chạy vé sau 30 giây mở bán

Công ty chủ quản Blue Vinyl ngày 28/6 cho biết concert “Join the TVT Club” của ban nhạc rock The Volunteers (TVT) đã cháy vé chỉ trong 30 giây sau khi mở bán. Blue Vinyl gửi lời cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ cho concert riêng đầu tiên của The Volunteers, đồng thời hứa hẹn sẽ báo đáp người hâm mộ bằng những màn trình diễn đặc sắc.

Công ty Blue Vinyl hy vọng buổi concert lần này sẽ khai màn cho các hoạt động đa dạng của The Volunteers trong tương lai. Dù không thể cho phép nhiều khán giả đến xem do phải tuân thủ quy tắc phòng dịch COVID-19, nhưng concert sẽ là cơ hội giúp vực dậy hoạt động của giới nghệ sĩ âm nhạc đại chúng đang trì trệ trong suốt thời gian qua do đại dịch.

Đây là sân khấu biểu diễn trực tiếp đầu tiên của ban nhạc The Volunteers kể từ khi thành lập vào năm 2018 tới nay. Bên cạnh các màn biểu diễn của The Volunteers, các nghệ sĩ và ban nhạc tiêu biểu ở khu phố nổi tiếng Hongdae (Seoul) như Kirara, 87dance, Offing, Silica Gel, ANDN, Sunday Moon, Cadejo sẽ lần lượt cùng góp mặt trong phần mở màn của các buổi concert

Ban nhạc The Volunteers có 4 thành viên gồm giọng ca chính kiêm guitar Baek Ye-rin, Koh Hyung-seok chơi guitar bass, Jonny chơi guitar và tay trống Kim Chi-heon. Các buổi diễn của concert sẽ lần lượt diễn ra từ ngày 15-25/7 tới.