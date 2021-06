Nhạc hội KCON của CJ E&M thu hút sự theo dõi của 18 triệu fan toàn cầu trong một năm qua

ⓒ CJ ENM

Nhạc hội không tiếp xúc “KCON:TACT 4 U” do công ty giải trí CJ E&M chủ quản với sự tham gia của 26 nhóm nghệ sĩ đã diễn ra hết sức thành công từ ngày 19-27/6 vừa qua.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, CJ E&M đã lần đầu tổ chức lễ hội văn hóa không tiếp xúc vào tháng 6 năm ngoái, từ đó đến nay đã có tổng cộng 4 lần diễn ra nhạc hội KCON, thu hút sự theo dõi của hơn 18 triệu người hâm mộ trên toàn cầu.

“KCON:TACT 4 U” gồm nhiều chương trình đa dạng như sự kiện gặp gỡ giữa nghệ sĩ K-pop với fan trực tuyến (Meet&Greet), các buổi trình diễn với âm thanh chất lượng cao trên sân khấu ảo (V DIUM), sân khấu dành cho các nghệ sĩ tân binh (KCON World Premiere) và chương trình quảng bá với người hâm mộ toàn cầu phong cách sống Hàn Quốc thông qua các nội dung có sự hợp tác của các nghệ sĩ (KCON STUDIO). Đặc biệt, các buổi biểu diễn dù diễn ra theo hình thức không tiếp xúc, song với công nghệ tối tân trên nền tảng kỹ thuật số chỉ có ở CJ E&M đã mang lại một đại nhạc hội trong đó người xem có thể cảm nhận như đang được trực tiếp có mặt tại buổi diễn.

Tham gia sự kiện lần này gồm có 26 nhóm nghệ sĩ gồm A.C.E, Astro, Tomorrow X Together, CN Blue, Everglow, Fromis 9, Ghost9, Golden Child, Ha Sung-woon, Highlight, iKON, Itzy, JO1, Loona, Oh My Girls, ONF, P1Harmony, Pentagon, SF9, Stray Kids, Oneus, The Boyz, TO1, Verivery, Weeekly và Weki Meki.

Đặc biệt, một phần số tiền thu được trong chương trình Meet&Greet dự kiến sẽ được góp cho Quỹ Giáo dục trẻ em gái (Girls’Education) hợp tác giữa tập đoàn CJ và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

CJ E&M cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều nội dung đa dạng của “KCON:TACT 4 U” như đăng tải video hậu trường trên kênh Youtube chính thức, hay phát sóng các nội dung nổi bật của nhạc hội trên kênh Mnet vào tháng 7. Đơn vị này cũng để ngỏ sẽ ra mắt một dự án mới vào tháng 9 tới.