Nữ hoàng ballad Baek Ji-young phát hành single mới kỷ niệm 22 năm ra mắt

Nhân kỷ niệm 22 năm ra mắt, “nữ hoàng ballad” Baek Ji-young ngày 1/7 bất ngờ thông báo sẽ ra mắt đĩa đơn kỹ thuật số mới. Công ty chủ quản TRI-US Entertainment cho biết sản phẩm mới của nữ ca sĩ sẽ được phát hành trên các trang nhạc số vào lúc 6 giờ tối ngày 7/7 tới (giờ Hàn Quốc).

Đặc biệt, ca khúc mới có sự tham gia của các nghệ sĩ đầy thực lực, hứa hẹn sẽ mang lại cảm xúc sâu lắng trong lòng người nghe. Đây cũng là món quà đặc biệt mà Baek Ji-young dành tặng cho người hâm mộ cô.

Nữ ca sĩ Baek Ji-young ra mắt năm 1999 với ca khúc chủ đề “Choice” trong album phòng thu đầu tiên “Sorrow”. Sau đó, cô nổi lên với hàng loạt các ca khúc nhạc dance như “Burden”, “Dash”, “Sad Salsa”. Cho đến nay, nữ ca sĩ vẫn được mọi thế hệ yêu mến với những bản ballad đi vào lòng người như “No love no more”, “Like Being Hit By A Bullet”, “I still love you a lot”.