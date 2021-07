HanDreamnet – nhà cung cấp thiết bị đầu cuối Internet bảo mật

ⓒ HanDreamnet

Chuyên về giải pháp phần cứng an ninh mạng





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về HanDreamnet, nhà cung cấp thiết bị kết nối đầu cuối Internet tích hợp tích năng bảo mật.





Tường lửa (firewall) có thể ngăn phần mềm độc hại truy cập trái phép từ bên ngoài, song lại có vai trò khá hạn chế với các cuộc tấn công nội bộ. Để giải quyết vấn đề này, HanDreamnet đã phát triển các bộ chuyển mạch bảo mật (switch hub), tích hợp quản lý và kiểm soát các yếu tố rủi ro nội bộ. Bộ chuyển mạch là thiết bị cơ bản kết nối các mạng máy tính với các đoạn mạng máy tính khác nhau theo mô hình tập trung. Đây thường là đối tượng bị tấn công mạng, gây chậm kết nối.





Bảo vệ mạng nội bộ chỉ bằng công tắc chuyển mạch





Công ty đã phát triển và thương mại hóa switch bảo mật đầu tiên trên thế giới năm 2007, mang tên SubGate – một giải pháp phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật xảy ra trong mạng nội bộ. SubGate ổn định các dịch vụ mạng bằng cách chặn lưu lượng truy cập có hại và ngăn chặn sự lây lan trong nội bộ. Người dùng có thể bảo vệ mạng nội bộ khỏi các mối đe dọa bảo mật khác nhau nhờ các công tắc chuyển mạch mà không cần thay đổi mạng. Giám đốc Seo Hyun-won cho biết.





Về cơ bản, giải pháp của chúng tôi cho phép giao tiếp giữa các thiết bị mạng khác nhau. Thiết bị còn có thể ngăn chặn lưu lượng không cần thiết hay độc hại và thông báo cho người quản lý mạng về tình hình sự cố, một tính năng không có ở các loại chuyển mạch thông thường. Các bộ chuyển mạch khác giống như những chiếc xe ô tô chỉ để di chuyển, còn giải pháp của chúng tôi giống xe bán tự động, có thể phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa từ bên trong mạng nội bộ.





Công tắc bảo mật nhận được chứng chỉ bảo mật của Cơ quan tình báo quốc gia





HanDreamnet cung cấp các giải pháp an ninh mạng trong nhiều lĩnh vực đa dạng như hệ thống mạng máy tính tài chính, mạng thông tin quốc gia, mạng truyền thông doanh nghiệp và mạng an ninh quốc phòng. Doanh nghiệp đã nhận được chứng chỉ về các tính năng bảo mật do Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cấp, là doanh nghiệp đầu tiên đạt được chứng chỉ này. Đây là chứng nhận cho các sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm hệ thống bảo vệ thông tin và thiết bị mạng cấp quốc gia. Thông thường, các cơ quan độc lập sẽ đánh giá tính năng bảo mật của các thiết bị, song với chứng chỉ do NIS cấp, sản phẩm của HanDreamnet có thể được sử dụng trong Chính phủ và các cơ quan Nhà nước mà không cần trải qua các bài kiểm tra riêng. Ông Seo Hyun-won cho biết.





Chúng tôi đã cung cấp các giải pháp cho các cơ quan Nhà nước trong một thời gian dài. Có một số thương hiệu nước ngoài, song cho đến nay sản phẩm của chúng tôi là tốt nhất trong các thương hiệu nội địa. Chúng tôi đã hợp tác với một số công ty nước ngoài theo hình thức đôi bên cùng có lợi. Với thị trường Nhật Bản, chúng tôi bắt đầu với một chi nhánh trong hai năm rưỡi từ năm 2009, rồi mở rộng thành một công ty đại diện với số nhân viên hiện tại là 18. Năm ngoái, chúng tôi đã đạt doanh thu 9 triệu USD tại Nhật Bản và ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trong năm nay.





Xây dựng các giải pháp đáp ứng từng môi trường làm việc cụ thể





Trong bối cảnh công nghệ mạng thay đổi nhanh chóng, các giải pháp quản lý mạng nội bộ một cách tỉ mỉ, hệ thống là cực kỳ cần thiết. Trong thời đại của mạng Internet vạn vật (IoT), các thiết bị di động và máy móc điện tử như tủ lạnh hay máy giặt kết nối nhiều mạng khác nhau phức tạp, và rủi ro bị tấn công trở nên nghiêm trọng và nguy hại hơn. Chẳng hạn, mã độc ransomware có thể khóa hệ thống và mã hóa dữ liệu, và nạn nhân có thể phải nộp tiền chuộc cho hacker để lấy lại dữ liệu, khôi phục truyền quy cập hệ thống. HanDreamNet đã xây dựng thành công một dòng sản phẩm gồm 50 thiết bị chuyển mạch mạng bảo mật cho các môi trường mạng đa dạng như điện toán đám mây (cloud), IoT, văn phòng thông minh và mạng nội bộ không dây; cung cấp các giải pháp an ninh mạng tối ưu hóa cho từng môi trường làm việc cụ thể. Giám đốc Seo Hyun-won chia sẻ.





Sản phẩm chính của chúng tôi là các thiết bị chuyển mạch bảo mật, gồm các thiết bị sử dụng cho mạng Internet văn phòng và thiết bị chuyển mạch công nghiệp. Các thiết bị chuyển mạch trước đây không tích hợp chức năng bảo mật. Chúng tôi cung cấp các công tắc bảo mật dựa trên Sách trắng công nghệ (White list), có thể sử dụng trong mạng IoT.





Được chỉ định cho chương trình công ty nhỏ toàn cầu





Năm ngoái, HanDreamnet đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, ghi nhận đóng góp trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất thiết bị bảo mật nội địa. Năm nay, doanh nghiệp đã được Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm bình chọn là một trong 200 công ty nhỏ sở hữu công nghệ sáng tạo được đầu tư để trở thành doanh nghiệp toàn cầu. HanDreamnet là công ty duy nhất trong lĩnh vực bảo mật thông tin và thiết bị chuyển mạch lọt vào danh sách này. Công ty không ngừng nỗ lực, khám phá các thị trường nước ngoài như Nhật Bản, chứng minh độ tin cậy và công nghệ thiết bị mạng “Made in Korea” với thị trường toàn cầu. Giám đốc Seo Hyun-won chia sẻ.





Chúng tôi không thể đếm nổi số khách hàng hợp tác với chúng tôi tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Công ty đã sản xuất thiết bị chuyển mạch trong 14 năm qua, với khoảng 20.000 đơn vị sản phẩm mỗi năm. Tính tổng lại, đó là một con số đáng kinh ngạc. Chúng tôi hy vọng doanh số sẽ tăng gấp hai, ba lần để có thể chia sẻ thành quả, cải thiện cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của đội ngũ nhân viên. Đó là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.





HanDreamnet đã thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển vào năm 2019, mở rộng hợp tác công nghệ với các tổ chức bên ngoài. Doanh nghiệp đang nỗ lực để đảm bảo sức mạnh công nghệ, đi trước các đối thủ cạnh tranh nhờ nghiên cứu và phát triển. Ngành công nghiệp an ninh mạng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, với nhu cầu các dịch vụ càng gia tăng, đặc biệt trong dịch COVID-19. HanDreamnet đang góp phần xây dựng môi trường an toàn và ổn định tại Hàn Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung.