“After school” của nhóm nhạc Weekly được tạp chí Time bình chọn là ca khúc K-Pop hay nhất năm 2021

ⓒ PlayM Entertainment

Tạp chí Time danh tiếng của Mỹ hôm 1/7 (giờ địa phương) đã công bố danh sách các ca khúc K-pop hay nhất năm 2021 tính đến hiện tại và trong đó “After School” của nhóm nhạc nữ Weekly đã được xếp vị trí thứ nhất.

Cùng được vinh danh trong danh sách này, ngoài Weekly là những cái tên khác như IU, Baek Hyun, nhóm nhạc aespa,...

Trong phần giới thiệu, Time đánh giá dù trước album mini thứ 3 “We Play”, Weekly cũng chỉ mới cho ra hai EP nhưng 7 thành viên của nhóm thực sự là những “biểu tượng” mới nổi của làng K-pop.

Ca khúc “After School” được Time đánh giá có giai điệu và nhịp bắt tai, như luồng năng lượng thổi bùng lên đúng khoảnh khắc tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, mở ra cảm giác háo hức chờ mong một sự tự do vô hạn. Time cũng đặc biệt lưu ý điểm nhấn là khi các thành viên cùng hét to khẩu hiệu “Ready, set, go! Feel it!”.

“After School” có nội dung về những hoạt động diễn ra sau giờ học nhưng trong 3 phút thời lượng, bài hát mang đến cho người nghe cảm giác hứng khởi và vui thích được tận hưởng cảm giác tự do, thoát khỏi những công việc hay học hành.

Trước đó, ca khúc “After School” của Weekly đã góp mặt trong bảng xếp hạng ca khúc nhạc số của Billboard tuần đầu tiên của tháng 5, đứng vị trí thứ 21, thu hút được sự chú ý của truyền thông Mỹ. Ca khúc này cũng giành vị trí quán quân trong 3 tuần của tháng 4 trên bảng xếp hạng toàn cầu Spotify Viral 50, nổi lên như một “tân binh quốc tế”. Hiện, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào những thành công toàn cầu trong tương lai của nhóm.