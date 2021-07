Right Through Me (DAY6 (Even of Day))

Ca sĩ / Nhóm nhạc: DAY6 (Even of Day)

Tên album / Đĩa đơn: Right Through Me

Ngày phát hành: 05/07/2021

Ca khúc

우린 (Chúng ta) 뚫고 지나가요 (Đâm xuyên qua anh) 역대급 (WALK) (Đỉnh cao nhất) 네가 원했던 것들 (Những điều em từng muốn) 비극의 결말에서 (Phần kết một bi kịch) 나 홀로 집에 (Ở nhà một mình) LOVE PARADE

Giới thiệu

Nhóm nhỏ của ban nhạc DAY6 – DAY6 (Even of Day) gồm 3 thành viên: Young K, Won-pil và Do-woon đã chính thức quay trở lại và công phá sàn đấu K-pop với album mới “Right Through Me”, phát hành ngày 5/7. Chứng minh tài năng âm nhạc, xứng với biệt danh “믿는데” (믿고 듣는 데이식스) (Tin tưởng và lắng nghe DAY6) mà công chúng đặt cho nhóm.

“Right Through Me” có 7 ca khúc, bao gồm ca khúc chủ đề “ 뚫고 지나가요” (Đâm xuyên qua anh). Young K và Wonpil đã đảm nhận việc viết lời và soạn nhạc cho toàn bộ các ca khúc trong album, giúp album mang đậm màu sắc đặc trưng chỉ có ở DAY6. Album truyền tải những câu chuyện, cảm xúc về những mối quan hệ, cuộc sống với những kinh nghiệm. Từ đó mang đến cho người nghe sự đồng cảm qua từng giai điệu, lời ca và cảm xúc mà DAY6 đưa vào bài nhạc.