Mở bán Bộ sưu tập “THE ALBUM” kỷ niệm 5 năm của BLACKPINK

ⓒ YG Entertainment

"THE ALBUM" [LIMITED EDITION] kỷ niệm 5 năm ngày thành lập BLACKPINK đã mở đơn đặt hàng trước từ 10 giờ sáng hôm nay 7/7.

Cuốn Photobook được sản xuất với số lượng có hạn thuộc “DỰ ÁN 4 + 1” của BLACKPINK. Dự kiến fan hâm mộ sẽ nức lòng bởi chính các thành viên của BLACKPINK trực tiếp lựa chọn ảnh cho đến mẫu thiết kế.

Bộ sưu tập dày 208 trang quy tụ các bức hình của album dài đầu tiên chưa từng công bố như "How You Like That," "Ice Cream" và "Love Sick Girls". Nhiều cảnh hậu trường điểm chụp áo khoác và bộ video ca nhạc của nhóm nữ cũng được đưa vào, tăng thêm giá trị cho bộ sưu tập.

Bộ sưu tập ảnh lần này được thêm vào bộ sưu tập sách ảnh, áp phích hai mặt, nhãn dán và ảnh thẻ thuộc Hộp quà đặc biệt [4 + 1], ghi lại các dấu ấn trong 5 năm qua của BLACKPINK.

"THE ALBUM" đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes ở 57 quốc gia cả Mỹ, đứng thứ hai trên Billboard 200 của Mỹ và các bảng xếp hạng chính thức của Anh, phá vỡ thứ hạng hàng đầu của các nhóm nhạc nữ K-pop. Ngoài ra, album đã bán được hơn 1,3 triệu bản, trở thành bản bán chạy hàng triệu bản đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-pop.

Các thành viên của BLACKPINK cũng không dấu được cảm xúc dạt dào trong quá trình chuẩn bị cho bộ sưu tập: "Không thể tin được là tôi đã cùng BLACKPINK được 5 năm rồi. Thật hạnh phúc và biết ơn tới fan vì đã luôn sát cánh cùng BLACKPINK, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để cống hiến những tác phẩm tốt hơn nữa trong tương lai.





Công ty giải trí YG Entertainment trước đó thông báo rằng "DỰ ÁN 4 + 1" của BLACKPINK đã đi vào hoạt động. Một trong số đó là "BLACKPINK THE MOVIE" dự kiến sẽ được trình chiếu tại CGV trên toàn quốc và hơn 100 quốc gia trên thế giới vào tháng 8 này.

YG cũng công bố website theo dõi các sự kiện kỷ niệm 5 năm của BLACKPINK tại: 5th.blackpinkofficial.com