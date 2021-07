Thành viên Kim Hee-chul của Super Junior và Momo của Twice chia tay sau 1 năm rưỡi 6 tháng hẹn hò

ⓒ YONHAP News

Một nguồn tin hôm 8/7 cho biết 1 năm rưỡi sau khi công khai hẹn hò, mới đây thành viên Kim Hee-chul (38 tuổi) của nhóm nhạc kỳ cựu Super Junior và Momo (25 tuổi) của nhóm Twice đã chính thức chia tay.

Trước khi công khai hẹn hò, Kim Hee-chul và Momo đã có mối quan hệ tiền bối-hậu bối thân thiết trong giới. Hai bên chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 1 năm ngoái.

Tuy nhiên, do cả hai đều có lịch trình bận rộn và dày đặc nên đã dần trở nên xa cách, và họ quyết định trở lại làm tiền bối - hậu bối thân thiết.

Từng có tin đồn 2 idol này đã bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2019. Tuy nhiên, cả Hee-chul và Momo đều kịch liệt phủ nhận. Trước đó, trong các chương trình thực tế, Hee-chul từng nhắc đến Momo như hình mẫu lý tưởng của mình, sau khi chính thức hẹn hò, cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Kim Hee-chul ra mắt vào năm 2005 trong một phim truyền hình dành cho thanh thiếu niên của đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), sau đó anh trở thành thành viên nhóm nhạc Super Junior hoạt động đến nay. Với khiếu hài hước và tài ăn nói, Kim Hee-chul tham gia rất nhiều chương trình truyền hình thực tế của nhiều nhà đài và rất được hâm mộ.

Còn Momo là thành viên người Nhật Bản ra mắt trong nhóm Twice, thu hút đông đảo fan hâm mộ qua thành công cùng nhóm với các bản hit như CHEER UP), TT, YES or YES, Feel Special.